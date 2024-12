Squash, Mondiali a squadre 2024: inizio in salita per l’Italia nella rassegna iridata

Sono scattati ad Hong Kong (Hong Kong Cina) i Mondiali a squadre 2024 di squash: inizio in salita per l’Italia, che esce sconfitta da tutti i tie odierni, sia con gli uomini che con le donne, vincendo un solo match dei dodici disputati, grazie a Cristina Tartarone.

L’Italia femminile, infatti, inserita nel Gruppo C con Belgio, India e Colombia, viene superata proprio dalla Colombia per 1-2 nel secondo tie della prima giornata, nel quale arriva la vittoria di Cristina Tartarone in rimonta per 3-1 su Catalina Pelaez nel primo incontro.

Nel primo tie odierno, invece, le azzurre vengono superate dal Belgio per 0-3, a causa delle ottime prestazioni delle sorelle Gilis, Nele e Tinne, rispettivamente al 7° ed al 5° posto della classifica PSA. Domani ultima sfida del raggruppamento con l’India, poi le azzurre lotteranno per il 13° posto.

La Nazionale maschile, invece, sorteggiata nel Gruppo H contro i padroni di casa di Hong Kong Cina, Pakistan e Perù, viene superata nel secondo tie proprio dal Perù per 0-3, con i sudamericani che schierano il campione del mondo Diego Elias, mentre nel tie d’esordio gli azzurri sono battuti dai padroni di casa di Hong Kong Cina per 0-3. Domani ultima sfida contro il Pakistan, poi l’Italia lotterà per il 17° posto assoluto.

TORNEO FEMMINILE

Gruppo C

Belgio-Italia 3-0

Nele Gilis-Cristina Tartarone 11-1 11-7 11-8 1-0 26m

Tinne Gilis-Monica Menegozzi 11-5 11-4 11-5 1-0 19m

Marie Van Riet-Flavia Miceli 11-2 11-5 11-1 1-0 16m

Colombia-Italia 2-1

Catalina Pelaez-Cristina Tartarone 11-7 7-11 7-11 8-11 0-1 35m

Laura Tovar-Monica Menegozzi 11-4 11-2 11-7 1-0

Maria Tovar-Flavia Miceli 11-4 11-5 11-5 1-0 17m

Risultati

Belgio-Italia 3-0

India – Colombia 2-1

Belgio-India 3-0

Colombia-Italia 2-1

Belgio-Colombia domani

India-Italia domani

Classifica

1 Belgio 4

2 Colombia 2

3 India 2

4 Italia 0

TORNEO MASCHILE

Gruppo H

Hong Kong Cina-Italia 3-0

Tsz Kwan Lau-Omar Zaki Masoud 11-5 11-3 11-8 1-0 21m

Henry Leung-Filippo Conti 11-4 11-2 11-1 1-0 21m

Ming Hong Tang-Lorenzo Staurengo 11-2 11-4 12-10 1-0 27m

Perù-Italia 3-0

Diego Elias-Omar Zaki Masoud 11-4 11-3 11-5 1-0 18m

Rafael Galvez-Filippo Conti 11-6 11-9 11-3 1-0 33m

Alonso Escudero-Lorenzo Staurengo 11-2 11-2 11-1 1-0 26m

Risultati

Hong Kong Cina-Italia 3-0

Pakistan-Perù 2-1

Hong Kong Cina-Pakistan 1-2

Perù-Italia 3-0

Hong Kong Cina-Perù domani

Pakistan-Italia domani

Classifica

1 Pakistan 4

2 Perù 2

3 Hong Kong Cina 2

4 Italia 0