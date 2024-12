Sorteggio qualificazioni Mondiali calcio 2026: le possibili avversarie dell’Italia. Il girone ideale e quello da incubo

Fra due giorni, venerdì 13 dicembre alle ore 12.00, ci sarà il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio. Sarà il primo storico Mondiale a 48 squadre e quindi aumentano le selezioni europee presenti: da 13 passano a 16.

Per l’Italia sulla carta dovrebbe quindi essere più semplice ottenere il pass dopo aver fallito l’accesso ai Mondiali del 2018 in Russia e del 2022 in Qatar. La buona campagna in Nations League consente alla Nazionale di Luciano Spalletti di partire dalla prima fascia e di evitare avversarie pericolose. La prima fascia è stata guadagnata dalle quattro squadre vincitrici del proprio girone di Nations League e le rispettive seconde classificate, oltre ad altre quattro squadre ripescate tramite il ranking FIFA.

Queste le cinque fasce del sorteggio:

Prima fascia: Spagna, Olanda, Francia, Croazia, Portogallo, Danimarca, Italia , Germania, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Austria;

Seconda fascia: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia;

Terza fascia: Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia, Israele;

Quarta fascia: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania;

Quinta fascia: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.

Al Mondiale si qualificano le dodici vincenti dei rispettivi gironi, mentre per definire le altre quattro squadre verrà disputato un playoff con quattro mini-tabelloni (semifinali e finali): la vincente di ogni tabellone staccherà il pass per la fase finale. A questi mini-tabelloni approderanno le seconde classificate dei gironi più le quattro migliori di Nations League: per l’Italia quindi, per accedere ai play-off, è necessario raggiungere il secondo posto, in quanto non è compresa tra le migliori di Nations League non avendo vinto il proprio girone. In caso di passaggio in semifinale di Nations League, l’Italia sarà inserita in un girone da quattro squadre, altrimenti da cinque.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

GIRONE IDEALE: Italia, Grecia, Finlandia, Isole Faroe, (Liechtenstein)

GIRONE DA EVITARE: Italia, Turchia, Slovenia, Kosovo, Moldavia