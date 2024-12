Sofia Goggia resta cauta: “Non aver provato la parte alta mi è dispiaciuto

Grande prestazione di Sofia Goggia nell’ultima prova cronometrata della discesa femminile di Beaver Creek, primo appuntamento della velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La campionessa bergamasca ha realizzato il miglior tempo quest’oggi e ha dato ottime indicazioni in vista dell’esordio di domani. Ricordiamo che sabato 14 dicembre andrà in scena la discesa, mentre domenica 15 il superG.

Goggia ha fermato ha realizzato il tempo di 58″89, alle sue spalle troviamo la statunitense Lauren Macuga a 1”10 e la sua compagna di squadra Breezy Johnson, terza a 1″27. Più attardate il resto delle azzurre presenti al cancelletto di partenza.

Federica Brignone ha concluso nona a 1″66, seguita da Elena Curtoni 19ª, Marta Bassino 27ª, Laura Pirovano 28ª, Roberta Melesi 31ª, Sara Thaler 33ª, Vicky Bernardi 34ª, Nadia Delago 39ª e Nicol Delago 43ª. Tempi e prestazioni da prendere comunque con le molle, parlando di una prova.

Al termine di questa giornata, Goggia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La decisione di togliere la prima parte tecnica ha favorito la mia discesa, ma avrei favorito riprovarla perché è il tratto della pista in cui ho fatto maggiore fatica nei giorni scorsi, mi è dispiaciuto non provare la mia strategia, lo farò direttamente in gara. La parte bassa è abbastanza semplice, ma è anche la parte dove si va più veloce, ho sciato bene, sui miei piedi. Avevo un passaggio da provare ed è andata bene, però la mia prestazione dipenderà molto dalla parte alta“.