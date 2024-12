Snowboard, Messner 4° nel PSL di Davos: prima tappa senza podi per l’Italia

Una tappa interlocutoria in chiave Coppa del Mondo di snowboard alpino al maschile: vengono fuori le sorprese nel PSL di Davos, in terra svizzera. A vincere è l’austriaco Arvid Auner, mentre l’Italia per la prima volta in stagione non trova il podio (prima o poi doveva pur accadere).

Terzo successo in carriera per Auner, l’ultima era arrivata in PGS a febbraio in Polonia. Gara perfetta oggi: aveva il numero 1, dopo le qualifiche, ed ha portato a casa il trionfo, superando anche avversari di lusso come il connazionale Benjamin Karl. In seconda posizione l’elvetico Dario Caviezel, staccato di 49 centesimi.

Terza piazza per l’altro austriaco Fabian Obmann: sfiora il podio Gabriel Messner che deve arrendersi nella Small Final a causa di un errore. In ogni caso quarto posto di gran qualità.

Gli altri azzurri: fuori ai quarti Daniele Bagozza, fuori agli ottavi Maurizio Bormolini ed Aaron March. In chiave graduatoria Bagozza rosicchia punti nei confronti di Tim Mastnak, volando in vetta alla classifica.