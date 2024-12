Snowboard, Maurizio Bormolini: “Sono tornato al top dopo il problema al ginocchio”

L’Italia dello snowboard risplende ancora nelle nevi cinesi di Mylin. Dopo il trionfo di ieri di Edwin Coratti nel gigante inaugurale, oggi è arrivato addirittura un doppio podio per gli azzurri al maschile con la fantastica vittoria di Maurizio Bormolini e il primo podio in Coppa del Mondo conquistato da Gabriel Messner.

Proprio Bormolini al traguardo ha condiviso le sue emozioni dopo questa vittoria: “Sono strafelice di questa vittoria. Ho avuto un avvio di stagione difficile per un problema ad un ginocchio, ma abbiamo lavorato bene con tutto lo staff per tornare al top. Ho aperto il 2024 vincendo a Bad Gastein, ora mi sono tolto anche questa soddisfazione“.

Prosegue Bormolini: “Sono state sfide accese, specie la finale con Karl e spero di poter vivere ancora momenti così nei prossimi mesi. Certo che è stata un’altra grande giornata per la nostra squadra. Sono molto felice anche per Messner che ha sofferto tanto in questi mesi”.

Anche Messner era decisamente contento del terzo posto: “E’ il mio primo podio in carriera, sono riuscito a salirci insieme al mio compagno di stanza ed è ancora più bello. Sono molto contento anche perché sono appena tornato a gareggiare dopo un anno e mezzo di stop per un problema alla schiena. C’è ancora tanto da lavorare, speriamo bene di continuare su questa strada”.