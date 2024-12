Snowboard, Louis Phillip Vito III manca l’accesso in finale a Secret Garden

Inizia in salita la stagione di Louis Phillip Vito III, impegnato alla prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard, specialità halfpipe. L’azzurro non ha infatti staccato il pass per le Finali, pianificate per domenica 8 dicembre, terminando le qualificazioni al sedicesimo posto.

Due run sfortunate quelle dell’atleta, il quale ha guadagnato il punteggio di 56.00 nella prima uscita, salendo a 62.75 nella seconda. Una score insufficiente per entrare nei primi dieci, dove il taglio si è fermato a quota 77.00 (segnato dal nipponico Ryusei Yamada).

A proposito di Sol Levante, il migliore del lotto è stato il giapponese Yuto Totsuka, unico a scavalcare la soglia dei 90 punti ottenendo 90.75 e regolando il connazionale Ayumu Hirano, secondo con 88.00 davanti all’australiano Scotty James, terzo con 85.25. Dentro al primo turno anche lo statunitense Chase Josey (75.00) e il neozelandese Campbell Melville Ives (70.00). Yuka Hirano (91.75), Chaeun Lee (82.25), Shulchiro Shigeno (80.25), Patrick Burgener (78.25) e il già citato Yamada si sono assicurati il passaggio in finale grazie alla seconda heat.

Alto livello in campo femminile con la leadership accaparrata dalla giapponese Sara Shimizu, autrice di due prove d’alto profilo culminante con i 92.00 punti della seconda con cui ha superato la brava Madeline Schaffrick, al posto d’onore con 91.00. Più staccata la padrona di casa Xuetong Cai, terza con 87.75. Seguono dunque Rise Kudo (85.50), Mitsuki Ono (81.25), Maddie Mastro (80.75) Shaotong Wu (78.50) e (76.00). Domenica 8 dicembre le finali si svolgeranno a partire dalle ore 03.00.