Snowboard, le azzurre non vanno oltre i quarti a Davos, vince Tsubaki Miki

Non vanno oltre i quarti di finale le italiane nello slalom parallelo di Coppa del Mondo di snowboard alpino in quel di Davos. Si sono fermate proprio a questa fase del tabellone Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti, mentre il percorso di Elisa Caffont è stato arrestato agli ottavi di finale.

Dalmasso che ha cominciato con il piede giusto battendo agli ottavi di finale la canadese Aurelie Moisan con una magnifica rimonta che è arrivata nella parte finale: l’azzurra era indietro addirittura di 63 centesimi dopo il primo intermedio, ma ha saputo pennellare in maniera sublime la parte finale e ad anticipare la sua avversaria di 15 centesimi. Molto bene anche Coratti che ha eliminato la forte polacca Aleksandra Krol-Walas per 25 centesimi dopo che era indietro di 44 centesimi al primo rilevamento cronometrico.

Fuori subito invece Caffont che per appena due centesimi non è riuscita a battere l’elvetica Flurina Neva Baetschi dopo aver rimontato tanto nella seconda parte di tracciato. Ai quarti eliminate anche le altre due azzurre: Dalmasso anticipata per soli tre centesimi dall’olandese Michelle Dekker dopo che era avanti di 33 centesimi a metà pista, mentre Coratti è stata battuta dalla formidabile giapponese Tsubaki Miki per 46 centesimi.

Vittoria finale che andrà proprio alla giapponese Tsubaki Miki che al fotofinish ha battuto in una bellissima finale l’olandese Dekker che si è dovuta accontentare di una beffarda seconda posizione dopo una bellissima rimonta nel tratto conclusivo: non è bastato per battere la nipponica.