Snowboard in lutto, Sophie Hediger scomparsa in maniera tragica a 26 anni

Il mondo degli sport invernali è in lutto per la scomparsa di Sophie Hediger, che ci ha lasciati in maniera tragica mentre stava praticando freeride sulle nevi di Arosa (Svizzera). La snowboarder era impegnata nel suo hobby più amato quando è stata travolta da una valanga, la polizia ha aperto un’indagine per eventuali responsabilità dirette. L’atleta della Nazionale Svizzera di snowboardcross aveva compiuto 26 anni lo scorso 14 dicembre, era nativa di Horgen ed era un talento internazionale.

Walter Reusser, CEO di Swiss-Ski, ha dichiarato in un comunicato stampa: “Siamo scioccati e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Sophie, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze. La tragica morte di Sophie getta un’ombra oscura sulle vacanze di Natale. Siamo immensamente tristi. Ricorderemo Sophie con affetto“. In accordo con i familiari, non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni o informazioni per rispetto del lutto.

Sophie Hediger aveva disputato la sua ultima gara in Coppa del Mondo lo scorso 14 dicembre, quando chiuse in nona posizione. Vanta due podi nel massimo circuito internazionale itinerante, ottenuti entrambi all’inizio del 2024: secondo posto a St. Moritz il 26 gennaio e terzo posto a Gudauri il 3 febbraio. Partecipò alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, dove fu 19ma nella gara individuale e settima nella prova a coppie miste: l’obiettivo era quello di essere presente ai Giochi di Milano Cortina 2026.