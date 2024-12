Snowboard: Ian Matteoli fenomenale secondo nel Big Air di Pechino. Vincono Ogiwara e Brookes

Continua ad esaltarsi l’Italia dello snowboard e del freestyle. Dopo le esaltanti prove al mattino dei fratelli Tabanelli (Flora e Miro sul podio nel Big Air di sci freestyle) e di Bormolini e Messner nello snowboard alpino, arriva un bellissimo podio da parte di Ian Matteoli nella sua disciplina, il Big Air. A Pechino l’azzurro classe 2005 trova la seconda top-3 della carriera, a due anni di distanza dalla prima (nel 2022 a Copper Mountain).

Una prima run fenomenale quella dell’atleta tricolore che ha trovato un fantastico 97.75, di gran lunga il miglior salto di giornata. Poi basta 67.75 nella terza per agguantare il secondo gradino del podio. Vince il giapponese Hiroto Ogiwara con 169.50, quattro punti in più dell’azzurro. Terza posizione invece per il cinese padrone di casa Yang Wenlong a quota 159.25.

Tra le donne si impone la favorita, la britannica Mia Brookes con 179.75 di totale. Seconda la giapponese Mari Fukada, terza l’austriaca Anna Gasser.