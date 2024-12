Snowboard, doppio podio per l’Italia nel PGS di Yanqing: festeggiano Bormolini e Felicetti

Un’Italia strepitosa quella dello snowboard alpino in questa primissima parte di stagione. Nella mattinata italiana, festeggiata la vittoria nel gigante parallelo femminile di Lucia Dalmasso a Yanqing, è arrivato anche il doppio podio nella medesima prova al maschile. La compagine tricolore, a onor del vero, aveva accarezzato anche la possibilità di conquistare la vittoria, ma Maurizio Bormolini si è perso proprio sul più bello.

Il livignasco, che aveva vinto il PSL della prima uscita a Mylin (Cina), si è dovuto accontentare della piazza d’onore, battuto dallo sloveno Tim Mastnak. Una Big Final nelle mani di Bormolini che sembrava in pieno controllo, prima di commettere un brutto errore in corrispondenza del primo intermedio e vedendo sfumare il successo. È arrivato per lui il 12° podio nel massimo circuito internazionale a livello individuale, il terzo nel gigante parallelo.

Un risultato che, vista anche l’eliminazione di Benjamin Karl, ha permesso comunque al nostro portacolori di allungare nella graduatoria generale di Coppa del Mondo: 206 punti per lui, rispetto ai 160 di Mastak, immediato inseguitore. Una festa tricolore, tenuto conto anche del terzo posto ottenuto da Mirko Felicetti, in grado di prevalere contro l’austriaco Andreas Prommegger con grande autorevolezza e peccato per l’esito nella semifinale contro il citato Mastnak.

Nei quarti di finale, si è assistito al derby tra Felicetti e Arron March, che era stato il migliore azzurro nella fase di qualificazione, mentre Bormolini aveva eliminato in un altro confronto tutto italiano, negli ottavi di finale, Daniele Bagozza. Il sudcoreano Sangho Lee, il migliore in qualificazione, era andato a segno negli ottavi contro Edwin Coratti, vincitore del primo PGS stagionale, ma poi è stato regolato proprio da Bormolini. Domani, sempre dalle ore 7.30 italiane, il secondo slalom parallelo dell’annata.