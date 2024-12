Snowboard, Coppa del Mondo Yanqing 2024: programma PGS e PSL, orari, tv, streaming

Dopo il week end di Mylin, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo rimane in Cina. Gli atleti si sposteranno, infatti, al Yanqing National Alpine Skiing Centre nel distretto di Pechino per la seconda tappa della manifestazione che vedrà gli snowboarder scendere sabato 7 dicembre nel PGS (Parallel Giant Slalom) e domenica 8 dicembre nel PSL (Parallel Slalom).

Il team maschile italiano arriva a Yanqing con alle spalle una settimana da incorniciare. Maurizio Bormolini, al quinto successo in carriera nel massimo circuito, ha infatti trionfato nello slalom parallelo di domenica 1 dicembre davanti all’austriaco Benjamin Karl e ad uno strepitoso Gabriel Messner, l’altro azzurro sul podio, che ha battuto nella small final lo sloveno Tim Mastnak per appena 20 centesimi e ha strappato la miglior heat personale in carriera (mai migliore di settimo fino a domenica). La vittoria di Bormolini arriva, tra l’altro, dopo il trionfo di un altro italiano nello slalom gigante di sabato 30 novembre: Edwin Coratti.

Le snowboarder, invece, si presentano all’ultimo appuntamento cinese di Coppa del Mondo dopo un 6° posto di Elisa Caffont, un 9° posto di Lucia Dalmasso e un 15esimo di Jasmin Coratti nel PGS. Unica esclusa azzurra alla fase finale Elisa Fava. Nel PSL, invece, Coratti ha conquistato una 7° piazza mentre Caffont si è posizionata 12esima. Fuori, in questo caso, dalla fase finale sia Dalmasso che Fava.

Ricordiamo che dopo questo appuntamento sarà la volta della tappa italiana di Carezza per una giornata, il 12 dicembre, interamente dedicata allo Slalom Gigante, maschile e femminile, mentre il PSL farà ritorno solamente il 21 dicembre in Svizzera a Davos.

Come seguire l’evento in tv? L’evento di Yanqing sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale della FIS-Ski o sul canale Youtube di FIS.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SNOWBOARD PARALLELO 2024-2025

Sabato 7 dicembre

Ore 4:30 Qualificazioni PGS (ora italiana)

Ore 7:30 Finali PGS (ora italiana)

Domenica 8 dicembre

Ore 2:30 Qualificazioni PSL (ora italiana)

Ore 6:30 Finali PSL (ora italiana)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SNOWBOARD PARALLELO 2024-2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non disponibile

Diretta streaming: canale FIS-ski + canale YouTube FIS Snowboarding

Diretta Live testuale: OA Sport