Snowboard, Aaron March terzo nelle qualificazioni del PGS a Yanqing. Bene Bormolini, eliminato Karl!

Si è tornati subito a fare sul serio. Messo in archivio il primo week end stagionale a Mylin (Cina), i protagonisti della Coppa del Mondo di snowboard alpino sono tornati nuovamente in scena per la seconda tappa del massimo circuito internazionale. Lo scenario è sempre nel Paese asiatico, ma a Yanqing, dove nelle prime ore del mattino italiano si sono tenute le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta nel gigante parallelo maschile e femminile.

Sul pendio che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali di Pechino, Maurizio Bormolini si è presentato forte della vetta della classifica generale, dopo il sigillo nello slalom parallelo della primo appuntamento, vincendo la sfida contro l’asso austriaco Benjamin Karl. Un confronto che non si replicherà perché, in maniera del tutto inaspettata, Karl non è riuscito a conquistare il pass per il primo turno del tabellone, mentre Bormolini ha ottenuto l’ottavo crono di 1:12.57 nell’overall, distanziato di 1.30 dal coreano Lee Sangho (1:11.27).

Il migliore in casa Italia in questa qualificazione è stato Aaron March, terzo a 0.47 dal leader, alle spalle anche del polacco Oskar Kwiatkowski (+0.26). Tra i migliori sedici anche Daniele Bagozza (nono a 1.22), Mirko Felicetti (undicesimo a 1.37) ed Edwin Coratti (sedicesimo a 1.89), vincitore nel PGS della prima uscita stagionale. Eliminati Roland Fischnaller, Gabriel Messner, Marc Hofer e Fabian Lantschner. Negli ottavi di finale, quindi, assisteremo al confronto tra Bormolini e Bagozza, tra Coratti e Lee, tra Felicetti e il sudcoreano Kim Sangkyum e tra March e il tedesco Stefan Baumeister.

Per quanto riguarda la gara femminile, preso atto dell’assenza della fuoriclasse ceca Ester Ledecka perché volata a Beaver Creek (USA) per lo Speed Opening nello sci alpino in programma nel prossimo week end, la giapponese Tsubaki Miki è stata la migliore in fase di qualificazione con il tempo complessivo di 1:17.18. La nipponica, capace di salire sul podio sia nel PGS che nel PSL di Mylin, ha preceduto nel computo complessivo la tedesca Ramona Theresia Hofmeister (1:17.34) e la svizzera Julie Zogg (1:17.47). Bene le azzurre: Lucia Dalmasso quarta a 0.52, Elisa Caffont nona 1.81 e Jasmin Coratti 12ª a 2.53, presenti nella top-16 qualificante per il tabellone della fase a eliminazione. Out Elisa Fava. Pertanto Dalmasso sfiderà negli ottavi la giapponese Tomoka Takeuchi, Coratti se la vedrà contro la tedesca Cheyenne Loch e Caffont sfiderà la cinese Gong Naiying.