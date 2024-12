Slittino, Coppa del Mondo Igls 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver messo in archivio la prima uscita stagionale di Lillehammer, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di slittino 2024-2025.

Dalla Scandinavia si passa ad una delle tappe più classiche del calendario. Stiamo parlando, infatti, di quella di Igls-Innsbruck, secondo appuntamento del campionato. Sul budello austriaco si tornerà in azione con la chiara intenzione di capire se quanto visto a Lillehammer sarà confermato, oppure se tutto sarà rivoluzionato.

Ricordiamo che dopo questo appuntamento sarà la volta della tappa di Oberhof (Germania) nel fine settimana del 14-15 dicembre che chiuderà la prima fase della stagione, dato che poi si tornerà in azione nell’anno nuovo, il 4-5 gennaio 2025 con la trasferta baltica di Sigulda (Lettonia).

Come seguire l’evento in tv? La tappa di Igls-Innsbruck si potrà seguire in streaming sul sito ufficiale della FIL o sul canale Youtube di FIL.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SLITTINO 2024-2025

Sabato 7 dicembre

Ore 09.30 prima manche doppio femminile

Ore 10.25 seconda manche doppio femminile

Ore 11.40 prima manche doppio maschile

Ore 12.55 seconda manche doppio maschile

Ore 14.05 prima manche singolo femminile

Ore 15.25 seconda manche singolo femminile

Domenica 8 dicembre

Ore 10.30 prima manche singolo maschile

Ore 11.55 seconda manche singolo maschile

Ore 13.30 team relay