Skeleton: si corre su una sola run ad Altenberg, vince Kim Meylemans. Italiane lontane

Tanta neve in quel di Altenberg, dove il circuito della Coppa del Mondo di skeleton si è spostato per iniziare la parte di calendario in terra europea. Prima run rimandata più volte, poi disputata e cancellazione per la seconda da parte della giuria. Gara dunque monca, assegnata sulla discesa singola.

A trionfare è la belga Kim Meylemans: dopo cinque podi e una medaglia iridata arriva la prima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale per la ventottenne che si impone con il crono di 1:01.34.

Completano il podio due tedesche: Susanne Kreher, staccata di 20 centesimi, e Hannah Neise, terza a 21 centesimi. Nella top-5 anche l’austriaca Janine Flock e la neerlandese Kimberley Bos.

Lontane le italiane: diciassettesima Alessia Crippa, diciannovesima Valentina Margaglio, ventiquattresima Alessandra Fumagalli.