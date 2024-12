Skeleton, Marcus Wyatt vince la tappa di Sigulda e sale in vetta alla generale, Gaspari 8° davanti a Bagnis

Christopher Grotheer non c’è e Marcus Wyatt ne approfitta. Il britannico, infatti, si è aggiudicato la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di skeleton maschile 2024-2025. Sul budello baltico il vincitore di tutte le gare di questa annata ha dovuto marcare visita dopo un infortunio in allenamento ed i rivali hanno ampiamente sfruttato l’occasione. In primis Marcus Wyatt che, in un colpo solo, ha centrato successo di tappa e sorpasso in vetta alla classifica generale.

La gara, nel suo complesso, si è chiusa con forti tinte britanniche. Il nativo di Honiton, nel Devon, che domani compirà 33 anni, ha dominato con il tempo complessivo di 1:39.51 (49.59 e 49.92) con un margine di vantaggio di 25 centesimi proprio sul suo connazionale Matt Weston (49.79 e 49.97) mentre completa il podio il cinese Zheng Yin (50.02 e 50.42) a 93 centesimi di distacco a braccetto con l’austriaco Samuel Maier (50.16 e 50.28).

Quinta posizione per il cinese Wenhao Chen (50.28 e 50.18) a 95 centesimi dalla vetta, mentre dalla sesta posizione del tedesco Felix Keisinger (50.05 e 50.49) i distacchi valicano il secondo (+1.03). Settimo lo statunitense Austin Florian (50.23 e 50.42) a 1.14, quindi ottavo il primo degli italiani, Mattia Gaspari (50.23 e 50.57) a 1.29, davanti a Amedeo Bagnis (50.39 e 50.53) nono a 1.41, mentre completa la top10 il tedesco Axel Jungk (50.48 e 50.46) a 1.43. Chiude 22°, invece, Giovanni Marchetti (51.41 e 51.32) a 3.22.

A questo punto la classifica generale della Coppa del Mondo vede al comando Marcus Wyatt con 1037 punti contro i 1030 di Matt Weston, mentre Christopher Grotheer rimane fermo a 900. Quarto Samuel Maier con 840, quinto Wenhao Chen con 776.