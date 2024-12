Per l’appuntamento del martedì di Sprint2u, ospite Matteo Sioli

Il primo botto della nuova stagione al coperto è arrivato da Parma dove il 19enne Matte Sioli ha migliorato il proprio personale nel salto in alto portandolo a 2.25, realizzando la miglior prestazione italiana al coperto juniores nell’ultima occasione utile, in quanto dal 1° gennaio sarà a tutti gli effetti nella categoria assoluti.

Un grande talento, già vicecampione del mondo under 20 quest’anno in Perù, che punta a un 2025 con importanti ambizioni che però non vuole svelare nel dettaglio, per scaramanzia, anche se appare molto convinto dei propri mezzi.

Conduce: Ferdinando Savarese