Sinner vittima di una incessante caccia alle streghe. Non capiscono che lo rendono ancora più forte…

Più forte di tutto e di tutti. Jannik Sinner è tornato a Montecarlo, dopo la breve parentesi tra le proprie montagne, dove si è concesso agli affetti dei propri cari e anche degli appassionati che in Alta Badia hanno voluto immortalare l’incontro con il proprio idolo. Un 2024 denso di successi e caratterizzato da 2 Slam e 3 Masters1000 in bacheca, la conquista delle ATP Finals e il trionfo nella Coppa Davis.

73 vittorie in 79 incontri disputati, rientrando nel novero della top-10 in termini di rendimento alltime che si ricordi nell’era Open di questo magnifico gioco. Il tutto in un’annata in cui da marzo Jannik ha dovuto convivere con una spada di Damocle, ovvero la notizia della positività al Clostebol. Un caso ancora aperto e che dovrà essere gestito fin quando il TAS non emetterà il verdetto definitivo.

Una situazione che avrebbe potuto stroncare chiunque, ma non Jannik, che grazie alla sua grande forza mentale è riuscito a trovare la forza di vincere e di confermarsi il migliore del circuito. Le chiacchiere che Nick Kyrgios, alcuni tifosi di Novak Djokovic sui social, ex giocatori e analisti americani, britannici e spagnoli non hanno fatto altro che alimentare quella che è a tutti gli effetti una “caccia alle streghe“.

I supporters di Jannik hanno addirittura inviato una “missiva” all’ATP per prendere provvedimenti contro Kyrgios, non rispettando un collega e le regole di comportamento previste. In tutto questo, Sinner ha saputo fino a questo momento crearsi una bolla in cui tutte queste considerazioni finiscono per diventare ulteriori motivazione per dimostrare il proprio valore in campo. Del resto, in passato l’azzurro aveva ammesso di non curarsi troppo delle considerazioni sui social e, in una certa misura, potevano rappresentare uno stimolo ulteriore per esprimere il proprio meglio. Pertanto, i detrattori potrebbero dare ulteriori motivazioni in vista di quel che sarà.