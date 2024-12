Con Katia Serra, Giorgio Comaschi, Andrea Mingardi, Ivan Zazzaroni, Italo Cucci, Marino Bartoletti, Jack Bonora, Giuseppe Tassi , Pippo Santonastaso, Pepè Anaclerio , Giancarlo Mandrioli (DJ MANDRILLO), Alberto Bortolotti, Fernando Pellerano, Renzo ULivieri, Fabio Bazzani, Sabrina Orlandi, Emilio Marrese, Franco Colomba, Mauro Malaguti … e tanti altri protagonisti.

Il video, realizzato da Davide Belviso e Franz Campi, racconta con leggerezza ed ironia la città e il suo legame con la squadra di calcio: un modo per unire le diversità e sentirsi tutti, vecchi e nuovi abitanti, dei veri “Bolognesi”.

Il progetto ha avuto anche un aspetto legato alla solidarietà: al centro Gran Reno di Casalecchio in occasione della prima proiezione del documentario, poi messo in onda su TRC Bologna , sono state fatte delle donazioni economiche da parte di Gran Reno, SIPLA SRL e PRO SGM alle Cucine Popolari – Bologna Social Food , a cui vanno inoltre aggiunti anche tutti gli utili della vendita del CD “Bologna al Dall’Ara” scritto da Andrea e Franz Campi e interpretato da una trentina di artisti tra cui Giuseppe Giacobazzi, Gigi e Andrea, Giorgio Comaschi…