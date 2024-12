Sci di fondo, Federica Casol e Giovanni Ticcò vincono la sprint in Fesa Cup

Federica Cassol ha vinto la sprint che ha aperto la Fesa Cup, competizione di sci di fondo che va in scena sulla pista altoatesina di Slingia. L’azzurra si è imposta in maniera autorevole davanti alla tedesca Anna-Maria Dietze e all’andorrana Gina del Rio, quinto posto per Nadine Laurent e sesto per Martina Bellini. Maria Eugenia Boccardi, Iris De Martin Pinter e Laura Colombo sono state eliminate in semifinale.

La gara maschile è stata invece vinta da Giovanni Ticcò, capace di precedere Martino Carollo e Giacomo Gabrielli, da annotare anche la quarta piazza di Axel Artusi e il quinto posto di Michael Abram. Per quanto riguarda la categoria under 20, invece, sul fronte femminile ha vinto la valdostana Beatrice Laurent (battute la francese Margot Tirloy e l’austriaca Heidi Bucher), mentre lo svizzero Isai Neff si è imposto tra gli uomini precedendo Jakob Moch e Marco Pinzani.

La Fesa Cup proseguirà sabato 7 dicembre con l’Interval Start in tecnica classica sulla distanza dei 10 km per quanto riguardo la categoria seniores.