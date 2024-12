Sci alpino, quando le prossime gare? Programma Bormio e Semmering: orari, tv, streaming

Dopo aver messo in archivio il fine settimana tra St. Moritz, Val Gardena e Alta Badia, è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Nemmeno il tempo di festeggiare il Natale che il Circo Bianco si rimetterà subito in azione con due tappe classiche del calendario.

Il comparto maschile, come tradizione, sarà di scena in quel di Bormio. Già dal giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, si inizierà con la prima delle due prove della discesa che si correrà sabato 28 dicembre alle ore 11.30. Stesso orario per il superG del giorno successivo, domenica 29 dicembre.

Passando al comparto femminile, invece, si gareggerà a Semmering (Austria). Sulla pista denominata Panorama andranno in scena due prove tecniche. Si inizierà sabato 28 dicembre con il gigante, mentre domenica 29 dicembre si chiuderà con lo slalom.

Come seguire l’evento in tv? Le tappe di Bormio e Semmering saranno visibili su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Giovedì 26 dicembre

Ore – Prima prova della discesa maschile di Bormio

Venerdì 27 dicembre

Ore – Seconda prova della discesa maschile di Bormio

Sabato 28 dicembre

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile Semmering

Ore 11.30 Discesa maschile di Bormio

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile Semmering

Domenica 29 dicembre

Ore 10.00 Prima manche slalom Semmering

Ore 11.30 superG maschile di Bormio

Ore 13.30 Seconda manche slalom Semmering