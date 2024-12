Sci alpino, Mikaela Shiffrin salta Kranjska Gora e St. Anton: quando rientra? I prossimi scenari

Mikaela Shiffrin non gareggia dallo scorso 30 novembre, il giorno in cui cadde malamente durante la seconda manche del gigante di Killington. La fuoriclasse statunitense, che in quell’occasione andava a caccia della centesima vittoria in Coppa del Mondo, ha rimediato un brutto infortunio e si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. Nelle ultime settimane si è parlato a lungo sulla data del possibile ritorno in gara della formidabile americana, che in un paio di circostanze si è soffermata sul momento critico, facendo trasparire una certa difficoltà.

Mikaela Shiffrin non gareggerà nei primi due appuntamenti del nuovo anno solare, come riferisce Gianmario Bonzi, giornalista di Eurosport: la 29enne non sarà impegnata né a Kranjska Gora (4-5 gennaio) né a St. Anton (11-12 gennaio), rinunciando così a gigante e slalom in Slovenia e a discesa libera e superG in Austria (questo appuntamento non era comunque nel suo personale calendario di inizio stagione). La rivedremo all’opera a Flachau per lo slalom del 14 gennaio o a Kronplatz per il gigante del 21 gennaio? Nel mezzo sono previsti due appuntamenti in velocità (18-19 gennaio a Cortina e 25-26 gennaio a Garmisch, sempre con discesa libera e superG), mentre a fine mese sono previste le gare di Garmisch (25-26 gennaio con discesa e superG) e Courchevel (slalom del 30 gennaio).

Bisognerà aspettare per vedere se Mikaela Shiffrin rientrerà già nelle prossime settimane o se aspetterà i Mondiali di febbraio a Saalbach, ma indubbiamente se dovesse saltare troppe tappe non sarà più della partita per la conquista della Sfera di Cristallo generale. Al momento la svizzera Camille Rast guida la classifica generale con 351 punti, appena davanti alla croata Zrinka Ljutic (334) e a Federica Brignone (319), mentre Mikaela Shiffrin è a quota 245 dietro alla svizzera Lara Gut-Behrami (269).