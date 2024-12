Sci alpino, le convocate dell’Italia per Semmering. Torna Giorgia Collomb, assente Sofia Goggia

Non si ferma nel periodo natalizio la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: dopo il weekend dimezzato di St. Moritz, nel prossimo fine settimana il comparto femminile farà tappa a Semmering, in Austria, dedicandosi però alle discipline tecniche.

Sono in programma infatti sulle nevi austriache un gigante, previsto sabato 28, con prima manche alle ore 10.00 e seconda run alle ore 13.00, ed uno slalom, in calendario domenica 29, ancora una volta con la prima run alle ore 10.00 e la seconda manche alle ore 13.00.

In gigante vedremo all’opera ben sette italiane, ovvero Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea. Non ci sarà Sofia Goggia, la quale tornerà in gara nel 2025, nel gigante di Kranjska Gora previsto sabato 4 gennaio.

Saranno sei, invece, le italiane in gara nello slalom del giorno successivo, nel quale saranno nuovamente al cancelletto di partenza Giorgia Collomb e Lara Della Mea, le quali, invece, saranno affiancate da Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.