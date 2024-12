Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Semmering: pista poco gradita, successi solo per Putzer e Compagnoni

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 si prepara per l’ultimo appuntamento dell’anno. Come tradizione, infatti, le atlete saranno di scena in quel di Semmering (Austria), sulla pista Panorama, laddove vivremo due prove tecniche. Il pendio austriaco ha riservato poche gioie per le nostre portacolori con successi che sono ormai datati ben oltre i 20 anni. Andiamo a ripercorrere con la memoria, quindi, i migliori precedenti della squadra azzurra a Semmering.

Il primo risultato di rilievo per i colori azzurri arriva il 28 dicembre 1996 e non poteva non essere con Deborah Compagnoni. La valtellinese chiude al secondo posto lo slalom vinto dalla svedese Pernilla Wiberg, mentre è terza l’austriaca Anita Wachter. Nella giornata successiva, il 29 dicembre 1996, Deborah Compagnoni va a vincere il secondo slalom in programma davanti alla francese Patricia Chauvet, quindi terza l’australiana Claudia Riegler.

Per ritrovare un’italiana protagonista sulla Panorama bisogna passare al 28 dicembre 2002 con la splendida vittoria di Karen Putzer nel gigante. Alle sue spalle la croata Janica Kostelic, quindi terza la nostra Denise Karbon. Il weekend si completa con lo slalom del 29 dicembre e il terzo posto di Nicole Gius alle spalle di Janika Kostelic e della francese Christel Pascal.

Salto in avanti fino al 28 dicembre 2008 con il secondo posto di Manuela Moelgg nel gigante vinto dall’austriaca Kathrin Zettel, quindi terza la svizzera Lara Gut-Behrami. La stessa altoatesina centra il terzo posto anche nel gigante del 27 dicembre 2016 alle spalle di Mikaela Shiffrin e della francese Tessa Worley.

L’idiosincrasia delle italiane con la pista di Semmering si conferma con un altro lungo digiuno. Bisogna aspettare il 27 dicembre 2022 con il terzo posto di Marta Bassino nel gigante vinto da Mikaela Shiffrin davanti a Petra Vlhova. La stessa piemontese è di nuovo terza nel gigante del giorno successivo, 28 dicembre 2022, con l’ennesimo successo di Mikaela Shiffrin davanti a Lara Gut-Behrami.