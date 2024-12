Sci alpino, Casse sogna il bis in discesa sulla Saslong. Paris ci riprova dopo l’anno scorso, Odermatt cerca la prima vittoria

A caccia di un sogno. Dopo il meraviglioso superG di ieri, è arrivata l’attesa giornata della discesa della Val Gardena e la Saslong attende con impazienza Mattia Casse e Dominik Paris. L’Italia dello sci è pronta ad emozionarsi ancora con i suoi due uomini-jet, entrambi a caccia di un bis che sarebbe semplicemente memorabile.

Dopo la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, Casse vuole ripetersi subito ed il piemontese ha dimostrato in tutta la settimana il suo feeling speciale con la Saslong. Da capire sicuramente se il nativo di Moncalieri sarà riuscito a mettere da parte tutte le emozioni di una giornata indimenticabile come quella di ieri. Un superG fenomenale, ma le prove dei giorni precedenti fanno davvero ben sperare, visto che l’azzurro è stato una volta primo ed un’altra secondo, rialzandosi anche nella parte finale.

Anche Paris cerca il bis, visto che proprio lo scorso anno l’altoatesino riusciva a trionfare per la prima volta in Val Gardena. Dominik ha commesso qualche imprecisione oggi ai ciaslat, ma ha comunque lasciato delle ottime indicazioni in vista della gara odierna, dove assolutamente le possibilità di salire sul podio sono alte.

Chi cerca di rompere il tabù con la Val Gardena è Marco Odermatt. Lo svizzero è ancora alla ricerca del primo successo in carriera sulla Saslong e sicuramente è tra i favoriti nella discesa di oggi. Tanta voglia di riscatto per il francese Cyprien Sarrazin, dopo l’uscita nel superG di ieri. Chi sicuramente si iscrive al gruppo dei favoriti è l’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha già vinto per tre volte in passato su questo tracciato.

La discesa della Val Gardena, però, regala spesso delle grandi sorprese e soprattutto è una gara che non finisce mai. I colpi di scena, anche con pettorali altissimi sono sempre possibili. Tra gli outsider di lusso ci sono sicuramente i canadese James Crawford e Cameron Alexander, ma attenzione anche agli americani che sanno davvero esaltarsi in Val Gardena come ben sanno Bryce Bennett e Jared Goldberg.