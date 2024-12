Sci alpino, Camille Rast si consacra e vince lo slalom di Killington. Continua l’ascesa di Giorgia Collomb

Camille Rast si consacra definitivamente e trionfa nello slalom di Killington, conquistando la sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. La venticinquenne svizzera rimonta dalla terza posizione della prima manche e completa un weekend davvero eccezionale, dopo il terzo posto di ieri in gigante.

Doppio secondo posto alle spalle di Rast, visto che sia Anna Swenn Larsson sia Wendy Holdener hanno concluso a pari merito a 57 centesimi di ritardo da Rast. Molto bella la rimonta di Holdener, che ha recuperato sette posizioni con il miglior tempo nella seconda manche. Crolla completamente Lena Duerr, che era in testa a metà gara, ma alla fine è solamente quarta a 60 centesimi dalla vincitrice.

Quinto posto per la svizzera Melanie Meillard (+0.77), che ha preceduto la croata Zrinka Ljutic (+1.27) e la canadese Laurence St-Germain (+1.42). Ottava posizione per l’albanese Lara Colturi (+1.46), ancora in Top-10 dopo il podio della scorsa settimana a Gurgl. Nona l’austriaca Katharina Liensberger (+1.56) davanti alla slovena Andreja Slokar (+1.61), che rimonta ben quindici posizioni nella seconda manche.

Continua l’ascesa di Giorgia Collomb (+2.74), che centra il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo, concludendo in sedicesima posizione dopo una bellissima seconda manche dove ha saputo recuperare dieci posizioni. L’Italia potrebbe davvero aver trovato quel talento che può essere protagonista nelle discipline tecniche. Purtroppo Martina Peterlini non riesce a confermarsi dopo la quattordicesima posizione della prima manche, inforcando all’ultima porta.

Non solo la vittoria, ma Camille Rast si prende anche la vetta della classifica generale di Coppa del Mondo con 287 punti davanti a Mikaela Shiffrin (245) e la croata Zrinka Ljutic (202). La svizzera è in testa anche a quella di specialità con 205 punti contro i 200 di Shiffrin.