Sci alpinismo, Federico Nicolini e Ilaria Veronese vincono i campionati italiani vertical

Sulle nevi di Nevegal (in provincia di Belluno) si sono disputati i Campionati Italiani di vertical, disciplina dello sci alpinismo (questo sport sarà presente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026). Federico Nicolini si è imposto di forza nella gara maschile, diventando tra l’altro il primo atleta a scendere sotto il muro dei venti minuti sulla pista Coca.

Il trentino ha dettato legge con un rimarchevole 19:56, precedendo Alex Oberbacher (20:24) ed Hermann Debertolis (20:34), mentre Davide Magnini (20:43) e Robert Antonioli (20:51) hanno chiuso ai piedi del podio. Tra le donne, invece, stoccata di Ilaria Veronese, che ha tagliato il traguardo dopo 24:14 di fatica.

Alle sue spalle si sono classificate Alba De Silvestro (24:22), Lisa Moreschini (25:10), Giulia Compagnoni (25:11) e Giulia Murada (25:25). Per quanto concerne gli under 23 vanno registrate le affermazioni di Hermann Debertolis e Noemi Junod, tra gli under 20 hanno fatto festa Enrico Pellegrini e Silvia Boscacci, mentre tra gli under 18 i migliori sono stati Gioele Migliorati e Giorgia Pollini.