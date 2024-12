Scacchi: poker di leader ai Campionati Italiani Assoluti. Tris in vetta tra le donne, cambia tutto nell’Under 20

Giornata decisamente intensa ai Campionati Italiani di scacchi. Tra i tre tornei si registrano ben dieci risultati decisivi, il tutto quando ci si sta avviando verso le fasi caldissime data la conclusione prevista per il 7 dicembre. Ma andiamo con ordine in questo, è il caso di dirlo, mercoledì da leoni.

Si parte dal leader in entrata di ottavo turno degli Assoluti, Sabino Brunello, che ha brevemente un vantaggio in apertura contro Luca Moroni, ma è una Francese che non gli porta fortuna alla fine, visto che il GM di Desio recupera e porta a casa una solida patta in 44 mosse. Questo permette ai più immediati inseguitori di andarlo a prendere. Gabriele Lumachi batte, in una partita ricca di situazioni complicate, Claudio Paduano e aggancia la leadership, ma non c’è solo lui. Ci arriva anche Francesco Sonis, che sfrutta perenni problemi di tempo di Simone Pozzari per sottrargli qualità a volontà e forzarne l’abbandono in 32 mosse, e Sebastian Iermito, che sfrutta un solo errore di Alberto Barp per portargli via pedoni a volontà, e in questo caso si chiude dopo 30 tratti. Una vittoria di prestigio la conquista Valerio Carnicelli, che impone a Michele Godena una combinazione di mirabile bellezza sul lato di Re, mentre finisce patta senza troppi patemi tra Alberto David e Pier Luigi Basso. Classifica: Brunello, Sonis, Lumachi e Iermito 5,5, Moroni 5, Basso 4,5, David 4, Godena 3,5, Pozzari 3, Carnicelli 2,5, Barp 2, Paduano 1,5.

Per quel che riguarda le donne, la vittoria ottenuta praticamente in uscita dall’apertura da Olga Zimina su Melissa Maione, che abbandona dopo 23 mosse, ne determina l’ascesa al comando al fianco di Marina Brunello e Silvia Bordin. Nel confronto tra le due, è la seconda, con il Bianco, a procurarsi una posizione vantaggiosa (benché non vincente), che però non riesce a sfruttare, e finisce per esserci l’equa divisione del punto. Pattano anche Enrica Zito ed Elisa Cassi (che, con il Nero, si divora un finale vinto) mentre Giulia Sala batte bene Valeria Martinelli riuscendo a sbloccarsi dopo un brutto inizio. Dopo quattro turni: Zimina, Brunello e Bordin 3, Zito 2, Cassi e Martinelli 1,5, Sala e Maione 1.

L’Under 20 vede invece cambiare la leadership, poiché Gabriele Urbani batte Neven Hercegovac approfittando del fatto che questi, in apertura, vede un piano che in realtà non c’è e questo gli costa qualità e partita. Vincono con il Nero anche Niccolò Casadio su Luca Ballotti e Francesco Bettalli su Joshuaede Cappelletto; ce la fa con il Bianco, invece, Vittorio Cinà nei confronti di Leo Titze. Classifica: Urbani e Cinà 3, Hercegovac e Casadio 2,5, Bettalli 2, Ballotti, Titze e Cappelletto 1.