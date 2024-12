Scacchi: Magnus Carlsen ci ripensa e giocherà i Mondiali blitz dopo il caso dei jeans

Contrordine: Magnus Carlsen resta a New York e giocherà i Mondiali blitz in programma domani e martedì nella Grande Mela. L’annuncio è arrivato dallo stesso diretto interessato, attraverso un’intervista con Levy Rozman (noto anche come GothamChess per il suo immensamente popolare canale YouTube).

Queste le parole del numero 1 del mondo: “Long story short: possiamo parlare di come siamo arrivati fin qui, ma giocherò almeno un altro giorno a New York e, se farò bene, ancora quello successivo. Ho preso la decisione un paio d’ore fa“.

Si erano rincorse nelle scorse ore voci di un tentativo di ricomporre la frattura tra Carlsen e FIDE, che era arrivata dopo il vero e proprio dressgate dei Mondiali rapid. Questo anche perché erano stati visti parlare lui e Viswanathan “Vishy” Anand, leggenda degli scacchi indiani che attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente della FIDE.

Al norvegese era stato intimato di cambiarsi i jeans perché non permessi tra l’ottavo e il nono turno dei Mondiali rapid. Carlsen aveva obiettato di poterlo fare il giorno dopo, ma gli ufficiali di gara sono rimasti sulla loro posizione, Magnus ha mantenuto la sua e si è andati all’inevitabile muro contro muro. Il cinque volte Campione del Mondo assoluto ha salutato tutti e l’arbitro capo ha reso la squalifica effettiva. Carlsen ha poi lanciato accuse durissime contro la FIDE proprio dai microfoni di Take Take Take, segno evidente della fortissima tensione presente tra lui e l’organo massimo degli scacchi nel mondo.

Proprio in questo senso, Carlsen ha deciso di chiarire quelle dichiarazione: “Ho scelto un certo tipo di parole per la FIDE nella mia intervista precedente. Direi di essere stato un po’ impreciso. Lo penso realmente quando penso a certe persone in FIDE, non c’è dubbio. La cosa è stata gestita molto male dalla loro parte. Ero pronto a comprare il biglietto per andarmene di qui. Mio padre ha detto di aspettare almeno la mattina per decidere di parlare con il Presidente FIDE Arkady Dvorkovich. Abbiamo un buon rapporto e sappiamo di poter ragionare con lui“.

Sono state ore lunghissime, di tensione, comunicati, in generale di un mondo degli scacchi andato in totale ebollizione nelle ultime 48 ore per una vicenda che ha coinvolto il suo numero 1. Che, peraltro, su X/Twitter ha appena dichiarato: “Oh, I’m definitely playing in jeans tomorrow“. Vale a dire: “Oh, certo che giocherò in jeans domani”. Una specie di guanto di sfida.

I Mondiali blitz si giocano domani e martedì con una nuova formula per Open e femminile. Il primo giorno si giocano i normali 13 turni (11 nel torneo delle donne), il secondo vedrà i classificati nelle prime otto posizioni accedere a un tabellone a eliminazione diretta con minimatch da 4 partite per quarti, semifinali e finale. Il tempo di riflessione è di 3 minuti a testa più 2 secondi di incremento per ogni mossa.