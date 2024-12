Scacchi: Ding Liren e Gukesh, patta senza rischi nella nona partita. Match mondiale sul 4,5-4,5

Finisce patta, e stavolta senza grandi motivi di tensione dall’una e dall’altra parte, la nona partita del match mondiale di scacchi 2024. Ding Liren e Gukesh Dommaraju vanno così al terzo giorno di riposo sul 4,5-4,5 dividendosi a metà il punto dopo meno di 4 ore di confronto con momenti interessanti, ma mai in grado di dare all’uno o all’altro un particolare vantaggio.

La partita si apre con un’Apertura Catalana di stampo chiuso, con i due giocatori che entrano in linee ben note fino alla decima, quando Gukesh sfodera la quasi inedita 10. Ac3. Tanto basta per obbligare Ding a pensare, secondo un canovaccio ormai sempre più frequente: l’indiano gioca sostanzialmente lampo le prime mosse, il cinese tende invece a fidarsi del proprio pensiero nel tempo utilizzando una buona dose di ciò che c’è sull’orologio.

Emerge una posizione abbastanza complicata da interpretare, per quanto comunque interessante date le numerose possibili situazioni in grado di verificarsi. Ding, di fatto, gioca per non rischiare assolutamente niente, e ben presto si arriva a un momento in cui sul lato di Donna ci sono praticamente tutti i pezzi ed è qui che si gioca larga parte dell’esito della partita odierna.

Un esito che, in breve, va verso la patta. Dopo la ventunesima mossa, infatti, Gukesh spende praticamente tre quarti d’ora (mezz’ora sulla 22a, l’altro quarto d’ora sulla 24a) a cercare uno spiraglio posizionale che non c’è, e a quel punto vengono liquidati Donne e pezzi leggeri cammin facendo. Il risultante finale è patto, ma i due, tanto per non lasciare nulla al caso, arrivano a eliminare tutti i pezzi tranne evidentemente i soli due ineliminabili, i Re. Dopo 54 mosse i due se ne tornano a riposare.