Scacchi: Ding Liren e Gukesh non si prendono nessun rischio, patta la 10a del match mondiale 2024. Si va sul 5-5

Le certezze sono due sole: il quinto giorno di riposo sarà effettivo e ci sarà una tredicesima partita nella giornata di mercoledì 12. Patta, infatti, la decima del match mondiale di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju, che semplicemente decidono di non farsi del male e di rimandare a un altro momento (domani, si presume e in qualche modo spera) questioni più taglienti. Intanto, per oggi, poco più di due ore e mezza alla scacchiera per il cinese e l’indiano e confronto che va avanti sul 5-5.

L’interesse generale viene innalzato all’istante dal fatto che, per la terza volta in un anno e mezzo, Ding sfodera il Sistema di Londra, a questo punto ormai sdoganato anche al livello più alto possibile per merito del cinese. In questo caso, però, la variante scelta ha molti crismi di già noto e ben presto si capisce dove si andrà a finire. Per la prima volta da parecchio, inoltre, i due hanno sostanzialmente sempre lo stesso tempo a disposizione (anche perché tra la 10a di Gukesh e l’11a di Ding se ne vanno 50 minuti, quasi equamente divisi).

Dalla 13a mossa comincia il festival dei pezzi che vengono equamente cambiati senza che ci siano particolari prospettive di vittoria per l’uno o per l’altro. La situazione la conoscono entrambi, entrando in un finale di Alfieri dello stesso colore che non ha nessuna possibilità di girare dall’una o dall’altra parte.

Va così a finire con una triplice ripetizione di mosse che chiude ogni discorso alla 36a, decretando l’equa divisione del punto. I due si rivedranno domani, e chissà se con il Bianco a disposizione di Gukesh cambierà qualcosa, con l’indiano che a questo punto ha ancora un paio di frecce da scoccare quando è lui a iniziare la partita.