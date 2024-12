Scacchi: chi sono i secondi di Gukesh? Tutti gli uomini che hanno aiutato l’indiano a diventare Campione del Mondo a 18 anni

Durante la conferenza stampa che ne ha celebrato il trionfo quale nuovo Campione del Mondo, Gukesh Dommaraju ha rivelato anche la composizione del suo team di secondi. Per secondi si intendono quei giocatori di alto-altissimo livello che prestano i loro servizi per i giocatori impegnati nel match iridato. Si tratta di una pratica esistente da decenni, che ha cambiato in parte forma con l’avvento dei motori scacchistici, ma che ha conservato una primaria importanza.

Grzegorz Gajewski (Polonia) era già ben noto, trovandosi direttamente a Singapore ed essendo sostanzialmente il principale dei vicini a Gukesh in tutti i momenti più importanti. 39 anni, di Skierniewice, è diventato Grande Maestro nel 2006 ed è già stato secondo di Vishy Anand nel secondo match con Magnus Carlsen, quello del 2014 a Sochi. Numero 86 del mondo nel luglio 2014, è un noto teorico delle aperture e ha introdotto idee interessanti nella Spagnola.

Jan-Krzysztof Duda (Polonia), 26 anni, di Cracovia, è Grande Maestro dal 2013. Numero 1 di Polonia da anni, è salito al numero 12 del mondo nel 2019, ed attualmente è 14°. Ha disputato il Torneo dei Candidati nel 2022 finendo settimo. Anche appassionato di musica (spazia da Beethoven e Mozart ai Queen), è noto per aver interrotto, nell’ottobre 2020 al Norway Chess, la serie infinita di vittorie o patte di Magnus Carlsen, che si fermò a 125 proprio contro Duda.

Radoslaw Wojtaszek (Polonia), 37 anni, di Elblag, è Grande Maestro dal 2005. Numero 15 del mondo nel 2014, ha mantenuto comunque con agio la top ten anche dopo aver raggiunto il top. Anche questa è una connessione stretta con Anand, dal momento che lo ha aiutato fin dal 2010 in tutti i match iridati del principale scacchista finora mai venuto alla luce in India. Ha rappresentato sei volte la Polonia alle Olimpiadi Scacchistiche.

Jan Klimkowski (Polonia), 17 anni, è inevitabilmente il più giovane tra tutti i secondi di Gukesh, quasi un suo coetaneo. 17 anni, è un Maestro Internazionale con rating ELO attuale di 2504, dunque già sufficiente per cominciare a tentare la scalata verso il titolo di Grande Maestro. Dotato di grande talento, è destinato a rinverdire la tradizionale bontà della scuola polacca.

Pentala Harikrishna (India), 38 anni, di Guntur, è sostanzialmente l’anello di congiunzione tra la generazione di Anand e quella delle star che stanno emergendo in India (i vari Nihal Sarin,Praggnanandhaa, Erigaisi e lo stesso Gukesh; è più in là con gli anni Vidit Gujrathi). Numero 10 del mondo nel 2016, attualmente è 39° e ha rappresentato l’India a ben 11 Olimpiadi Scacchistiche.

Vincent Keymer (Germania), 20 anni, di Mainz (Magonza), è un grandissimo talento della scuola tedesca. Bisogna segnarsi il suo nome, perché ne risentiremo parlare a lungo nei prossimi anni, ed è facile immaginare che lo vedremo spesso al Torneo dei Candidati. Allenato già in gioventù da Peter Leko, tra i grandissimi d’Ungheria, è stato capace di chiudere quinto il Grand Swiss 2021 e secondo i Mondiali rapid del 2022 con scalpi sia di Carlsen che di Nepomniachtchi. Si può dire, visto che i suoi genitori sono stati e sono molto attivi nella musica (soprattutto classica), che stia portando musica negli scacchi tedeschi come non accadeva da decenni.

Del team ha fatto parte anche Paddy Upton, ma non con ruoli scacchistici. Questo classe 1968 sudafricano, infatti, si è calato nell’avventura da mental coach di Gukesh. Di lui è noto che ha aiutato svariate decine di atleti attraverso non meno di 11 sport. Tra questi, il “suo” cricket, poi rugby, calcio, golf, tennis, hockey su prato, nuoto e surf. Possiede una laurea in psicologia dello sport all’Università di Città del Capo.

Inoltre, Gukesh ha fatto il nome di un uomo che non ha avuto ruoli ufficiali nel team, ma che ha spesso fatto visita durante le sessioni di allenamento. Si tratta di Viswanathan “Vishy” Anand, Campione del Mondo nel 2000 all’epoca dei titoli separati FIDE-PCA (lui con la FIDE in questo caso), per poi ridiventarlo tra il 2007 e il 2013 quando si era già avuta la riunificazione. In breve, una leggenda degli scacchi, che ancora oggi è al numero 10 del mondo all’età di 55 anni.