Scacchi, ai Campionati Italiani Assoluti 5 in testa a due turni dalla fine! Si delineano le vette tra femminile e Under 20

Quando si pensa di aver visto tutto, ecco che accade di più. Ai Campionati Italiani di scacchi, gli Assoluti regalano una situazione a dir poco incredibile a soli due turni dalla conclusione. Al comando, infatti, ci sono ben cinque giocatori a quota 6 punti. Si tratta di Sabino Brunello, Luca Moroni, Francesco Sonis, Sebastian Iermito e Gabriele Lumachi.

In particolare, al quartetto già in testa ieri si aggiunge Moroni, che prima trova un bel sacrificio di Torre contro Alberto David e poi si ritrova con il matto in otto mosse in mano dopo un bruttissimo errore da parte del Nero, che dopo 31 tratti preferisce abbandonare all’istante una volta realizzata la situazione persa. Brunello, invece, rischia addirittura di perdere contro Claudio Paduano, che lo grazia non una, ma anzi due e forse pure tre volte con il Bianco, accordandosi poi per la patta in posizione leggermente superiore dopo 45 mosse (va però detto che il finale di Donna, Torre e Cavallo contro Donna, Torre e Alfiere con quattro pedoni a testa era di ben complessa interpretazione). Pattano in 39, e senza rischi, Iermito e Sonis, mentre Lumachi, alla 20a mossa contro Alberto Barp, sbaglia pezzo con cui catturare un Alfiere in f6 e poi non riesce a sfondare con il Nero, ottenendo il mezzo punto a testa. Nelle altre partite, continua la risalita di Valerio Carnicelli, che colleziona lo scalpo di Pier Luigi Basso, mentre Michele Godena s’impone su Simone Pozzari. La classifica degli altri non citati sopra: Godena e Basso 4,5, David 4, Carnicelli 3,5, Pozzari 3, Barp 2,5, Paduano 2.

Il torneo femminile, invece, vive di una cosa quantomeno particolare: solo vittorie con il Bianco. Una consente a Olga Zimina di far sì che Silvia Bordin sia staccata dalla testa, di cui la veneta faceva parte fino a questo pomeriggio. Premiata la costante pressione di Zimina, che ora guida assieme a Marina Brunello, che in una posizione un po’ intricata porta Valeria Martinelli dritta dentro un tatticismo nel quale le alternative sono il matto in due o la perdita della Donna. Risultato: abbandono dopo l’attacco di scoperta 29. Ac1. Giulia Sala sconfigge Enrica Zito in un finale particolare, che si riduce a Cavallo, Alfiere e pedone contro Re, particolarmente raro da vedersi (e già è incredibilmente raro nella pratica il famosissimo finale di Cavallo e Alfiere soli contro Re). Elisa Cassi, infine, sfrutta brillantemente un pezzo in più in una posizione chiusa contro Melissa Maione, forzandone l’abbandono in 81 mosse. Classifica: Zimina e Brunello 4, Bordin 3, Cassi 2,5, Zito e Sala 2, Martinelli 1,5, Maione 1.

L’Under 20 è anch’essa particolarmente scoppiettante, ma vede come leader solitario Vittorio Cinà ora. Il siciliano manda in porto, con il Nero, una partita in cui, alla 14a mossa, Francesco Bettalli gli piazza il sacrificio tematico di Alfiere in h7, un classico degli scacchi, che però stavolta non ha ragion d’essere e gli si ritorce contro. Alle sue spalle riemerge Neven Hercegovac, che supera in 28 mosse Leo Titze, mentre Gabriel Urbani non va al di là della patta con Luca Ballotti. Infine, in una partita con varie situazioni perlomeno complicate, Joshuaede Cappelletto s’impone su Niccolò Casadio. Classifica: Cinà 4, Hercegovac e Urbani 3, Casadio 2,5, Bettalli e Cappelletto 2, Ballotti 1,5, Titze 1.