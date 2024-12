Salto con gli sci: Gregor Deschwanden comanda in qualificazione a Titisee-Neustadt

Sul trampolino tedesco di Titisee-Neustadt, in Germania, riprendono tutte le questioni legate alla Coppa del Mondo di salto con gli sci 2024-2025 per quel che riguarda il comparto maschile. A guidare in qualificazione è lo svizzero Gregor Deschwanden, che si gioca un salto bello, stabile ed efficace per inserirsi a quota 133 metri e 137.9 punti sull’HS142 del Baden-Württemberg.

Seconda posizione per lo sloveno Anze Lanisek, distante 3.9 punti, mentre chiude terzo il tedesco Pius Paschke a quota 133.3, in una giornata che non si può certo considerare brutta e che, nel complesso, non ha presentato alcun tipo di reale criticità per quanto riguarda il vento, rimasto sempre entro accettabili questioni di gara.

A completare la top 5 un ancora ottimo Maximilian Ortner, e con questo 132.7 l’austriaco si conferma, oltre che come vero e proprio newcomer dell’anno, anche come capace di tenere perfettamente l’alto livello. Quinta posizione con il salto più lungo di oggi per il norvegese Johann Andre Forfang, che rimane tre decimi dietro Ortner.

Alternanza quasi totale di Norvegia e Austria fino alla decima posizione: sesto e ottavo finiscono Halvor Egner Granerud e Marius Lindvik a 127.9 e 125.3, settimo e nono Daniel Tschofenig e Stefan Kraft a 127.4 e 124.5. Decimo, infine, l’outlier rispetto alla descrizione precedentemente fatta, l’estone Artti Aigro a 123.6. Non ci sono presenze italiane a Titisee-Neustadt. Da segnalare le immense difficoltà di Ryoyu Kobayashi, che passa sì, ma da 42° con 99.2 punti.