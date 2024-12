Salto con gli sci, fatti e cifre Coppa del Mondo Wisla 2024. Mai un vincitore in stagioni diverse. Chi trionferà?

La terza tappa della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si terrà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre. Si salterà a Wisła, in Polonia. La località è famosa per aver dato i natali ad Adam Małysz, al quale è intitolato il trampolino su cui si gareggerà nel weekend.

L’oggi quarantasettenne rappresenta il fattore che, a inizio XXI secolo, permise al salto con gli sci di diventare una disciplina nazionalpopolare. Per trovare qualcosa di simile in Italia si deve pensare ad Alberto Tomba nello sci, Valentino Rossi nel motociclismo o Jannik Sinner nel tennis.

Fra gli atleti contemporanei più in vista provenienti da Wisła c’è, invece, Piotr Zyła. Non sarà un serial winner come Małisz, ma le sue due medaglie d’oro mondiali se le è messe al collo!

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°3

Luogo: Wisła (Polonia)

Impianto: Skocznia Narciarska im. Adama Małysza (HS140)

Competizioni ospitate: 14

Prima gara: 9 gennaio 2013

Ultima gara: 14 gennaio 2024

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)

2016 {Mar} – KOUDELKA Roman (CZE)

2017 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2017 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2017 {Nov} – KOBAYASHI Junshiro (JPN)

2018 {Nov} – KLIMOV Evgeny (RUS)

2019 {Nov} – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2020 {Nov} – EISENBICHLER Markus (GER)

2021 {Dic} – HÖRL Jan (AUT)

2022 {Nov} – KUBACKI Dawid (POL)

2022 {Nov} – KUBACKI Dawid (POL)

2024 {Gen} – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

6 (1-2-3) – KRAFT Stefan [AUT]

5 (2-2-1) – STOCH Kamil [POL]

3 (1-0-2) – WELLINGER Andreas [GER]

2 (2-0-0) – KUBACKI David [POL]

2 (1-0-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

2 (0-2-0) – LANISEK Anze [SLO]

2 (0-1-1) – LINDVIK Marius [NOR]

1 (1-0-0) – KOBAYASHI Junshiro [JPN]

1 (1-0-0) – KOUDELKA Roman [CZE]

1 (1-0-0) – KLIMOV Evgeniy [RUS]

1 (1-0-0) – EISENBICHLER Markus [GER]

1 (1-0-0) – HÖRL Jan [AUT]

1 (0-1-0) – LEYHE Stephan [GER]

1 (0-1-0) – GEIGER Karl [GER]

1 (0-1-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

1 (0-0-1) – HAYBÖCK Michael [AUT]

1 (0-0-1) – KASAI Noriaki [JPN]

1 (0-0-1) – PREVC Domen [SLO]

1 (0-0-1) – HUBER Daniel [AUT]

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

9 (2-1-5) – AUSTRIA

8 (2-4-2) – NORVEGIA

8 (2-3-3) – GERMANIA

7 (4-2-1) – POLONIA

4 (2-0-2) – GIAPPONE

4 (0-3-1) – SLOVENIA

1 (1-0-0) – REP.CECA

1 (1-0-0) – RUSSIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 3 su 3

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 14° il 5 novembre 2022

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 4 su 7

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 28° il 18 novembre 2018

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 1 su 1

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 44° il 14 gennaio 2024

CAMPREGHER Andrea

Qualificazioni superate: 0 su 1