Russi e bielorussi a Milano Cortina 2026? L’ISU fissa le regole per gli atleti neutrali

Una comunicazione importante è arrivata in queste ore dall’International Skating Union (ISU). La Federazione internazionale degli sport sul ghiaccio ha annunciato quali saranno le linee guida che permetteranno a un numero limitato di atleti neutrali individuali (AIN) di partecipare, in condizioni rigorose, a eventi di qualificazione olimpica previsti per la stagione 2025/2026. Questa presa di posizione riguarda il pattinaggio artistico, lo speed skating e lo short track nell’ambito del sistema di qualificazione olimpica (OQS) per Milano Cortina 2026.

Riconoscendo che competere nei Giochi olimpici invernali rappresenta l’apice della carriera di qualsiasi atleta, viene premesso nella nota ufficiale, l’ISU ha esaminato attentamente la fattibilità di implementare quanto suggerito dal CIO sulla creazione di un percorso per facilitare la partecipazione degli atleti affiliati ai membri ISU in Russia e Bielorussia ai prossimi Giochi Olimpici Invernali.

La Federazione internazionale ha preso atto della partecipazione pacifica dell’AIN ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 e, in quest’ottica, ribadisce il proprio impegno nel promuovere competizioni sicure, pacifiche ed eque a Milano Cortina 2026. Le nuove condizioni di partecipazione si applicheranno solo alle competizioni di seguito indicate che fanno parte dell’OQS e non si applicheranno alle competizioni ISU e ai campionati in generale.

Solo un atleta neutrale (inclusa una coppia nel pattinaggio di coppia e una coppia nella danza su ghiaccio) tra i membri dell’ISU in Russia e solo un atleta neutrale (inclusa una coppia nel pattinaggio di coppia e una coppia nella danza su ghiaccio) tra i membri della Bielorussia possono essere ammessi a partecipare per evento alle competizioni OQS designate, senza partecipazione di staffette o squadre.

PATTINAGGIO ARTISTICO

17-21 settembre 2025 – Pechino, Cina

SHORT TRACK

ISU Short Track World Tour – 16-19 ottobre 2025 – Montreal, Canada

ISU Short Track World Tour – 23-26 ottobre 2025 – Salt Lake City, USA

ISU Short Track World Tour – 20-23 novembre 2025 – Danzica, Polonia

ISU Short Track World Tour – 27-30 novembre 2025 – Dordrecht, Paesi Bassi

SPEED SKATING

ISU World Cup Speed ​​Skating – 14-16 novembre 2025 – Salt Lake City, USA

ISU World Cup Speed ​​Skating – 21-23 novembre 2025 – Calgary, Canada

ISU World Cup Speed ​​Skating – 5-7 dicembre 2025 – Heerenveen, Paesi Bassi

ISU World Cup Speed ​​Skating – 12-14 dicembre 2025 – Hamar, Norvegia

MISURE PREVENTIVE