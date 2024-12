Run2u fa le prove tecniche, e con l’ultima puntata del 2024 sta organizzando già il 2025. Infatti già mercoledì 18 dicembre Run2 è stata in diretta con Stefano Mei Ospite unico e con lui abbiamo parlato dei grandi risultati raggiunti nel 2024 ma anche del futuro e del 2025. La puntata di questa sera invece conterrà tutto il panorama podistico italiano e non solo, a partire dalla COPERTINA dedicata allo scorso week end, poi i LANCI GARE ( tra le tante che ci avete inviato da tutta Italia) e poi il #SEMPREDICORSA di Lorenzo Lotti che ci ha raccontato tutto sul suo secondo Guinnes World Record di 100 km con Rod ‘’pushing a pram’’ in Virginia; gli ultimi ragguagli sulla Riforma dello Sport e poi ovviamente il ‘’DALLA PANCIA della GARA’’ con il nostro super protagonista e vincitore di quest’ anno che è il runner pacer Giorgio Dobori; e dulcis in fundo una scorpacciata vera e propria di SCELTE PER VOI. Noi di RUN2U ci prendiamo una piccola pausa per le feste 2024-2025 che ci servirà anche a rinnovare nuovamente la nostra trasmissione con la speranza di piacervi sempre di più. Ma vi ricordiamo sempre: 1) Che siamo a vostra completa disposizione per essere proprio voi i nostri protagonisti inviandoci i vostri video-saluti e o il vostro percorso gara che state correndo oppure avete organizzato a: sabrinarun2u@gmail.com 2) Che siamo in onda ‘’on line’’ tutti i venerdì alle ore h 21.00 con una nuova puntata nella sezione VIDEO di OASPORT.IT; mentre dal termine della trasmissione ON DEMAND sempre su YOUTUBE di OASPORT. IN TV, in chiaro (in streaming comunque) su TR78 (canale tematico sportivo di Tele Romagna) il sabato alle ore 13.30 e la domenica h 7.00. AUGURI A TUTTI VOI AMICI RUNNERS E NON ED ALLE VOSTRE FAMIGLIE, E GRAZIE DI AVERCI SCELTO E SEGUITO PER TUTTO IL 2024. COSA ABBIAMO CHIESTO A BABBO NATALE? OVVIAMENTE TANTE ALTRE BEI VIDEO DI GARE DA PARTE VOSTRA!!! COSA CI AUGURIAMO NOI DI RUN2U per il 2025? TANTA SALUTE E ANCORA UN ANNO MERAVIGLIOSO SEMPRE IN VOSTRA COMPAGNIA!!! AD MAIORA!!!!!!e AUGURIIIIIIII…. SABRINA SGALABERNA, DANNY FRISONI e STAFF di RUN2U