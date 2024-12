Ci siamo. Lorenzo Lotti è appena partito con destinazione Stani Uniti (Chesepeake in Virginia) per provare a raggiungere il suo secondo Guinness Word Record. Questa volta con Rodolfo, il suo secondogenito di sette mesi, e udite bene: sulla distanza dei 100 km.

Così dopo essere entrato nel Guiness dei Primati nel 2022 a Winschoten, in Olanda, percorrendo con il passeggino 50 km in 3h15’57’’ ed avere nel 2023 ottenuto il titolo di campione italiano di 100 km su strada, vincendo la 100km delle Alpi di Torino con il tempo di 7h8’25’’, ora è in viaggio verso questo nuovo obiettivo, ma prima di partire ci ha fatto piacere che abbia fatto tappa a RUN2U dove assolutamente il famoso top runner, influencer ideatore del marchio #SEMPREDICORSA da numeri da capogiro, assessore a Predappio, e coach-allenatore è con nostra grande soddisfazione di casa, perché è un Amico davvero! In bocca al Lupo Lory!!!!!!

E siccome anche Lorenzo, come tanti suoi follower ama correre e viaggiare abbiamo pensato di invitare chi davvero in materia è una eccellenza: Alberto Chiavacci, Patron di TRAVELMARATHON che ci regalerà tante piccole chicche e novità del mondo dei viaggi e della corsa legati con lui a doppio mandante ….

Il tutto come sempre condito con una ricchissima COPERTINA, il nostro esperto di Riforma dello Sport, Armando Strinati, responsabile delle cooperative sportive di Legacoop Romagna, il #SEMPREDICORSA di LORENZO LOTTI che questa volta ci racconterà come è nato tutto ed anche il #SEMPREDICORSA, la scorpacciata pre natalizia di interviste e video del ‘’DALLA PANCIA DELLA GARA’, e le ‘’ SCELTE PER VOI” per il week end.

Siamo a vostra completa disposizione per essere proprio voi i nostri protagonisti inviandoci i vostri video-saluti e o il vostro percorso gara che state correndo oppure avete organizzato a: sabrinarun2u@gmail.com

Vi ricordiamo sempre che siamo in onda ‘’on line’’ tutti i venerdì alle ore h 21.00 con una nuova puntata nella sezione VIDEO di OASPORT.IT; mentre dal termine della trasmissione ON DEMAND sempre su YOUTUBE di OASPORT. IN TV, in chiaro (in streaming comunque) su TR78 (canale tematico sportivo di Tele Romagna) il sabato alle ore 13.30 e la domenica h 7.00.