Quanti soldi ha guadagnato Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale dei pesi massimi? Assegno da record

Oleksandr Usyk si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, WBC, IBO dei pesi massimi. Il pugile ucraino ha sconfitto Tyson Fury con verdetto unanime sul ring di Riad (Arabia Saudita), venendo premiato dai giudici con un triplo 116-112 dopo che sette mesi fa si era imposto per split decision. Il ribattezzato The Cat, che lo scorso 18 maggio aveva unificato le cinture della categoria regina (stanotte non era in palio la IBF, resa vacante in primavera e conquistata da Daniel Dubois), ha meritato questo risultato grazie alla precisione dei colpi che ha fatto la differenza nella seconda parte dell’incontro.

Il 37enne ha saputo reagire dopo una partenza di marca britannica: se i primi quattro round avevano visto una prova più brillante da parte del rinominato The Gipsy King, a seguire si è vista la caratura dei colpi del fuoriclasse di Sinferopoli, che ha così prolungato la propria imbattibilità (23 successi tra i professionisti) e ha ribadito di essere il grande padrone della categoria regina. L’ucraino era già riuscito nell’impresa di riunificare le corone tra i pesi cruiser prima di passare al piano superiore, senza dimenticarsi che è il Campione Olimpico di Londra 2012 (dodici anni fa ebbe la meglio su Clemente Russo in finale).

Si trattava di uno degli eventi pugilistici più importanti e attesi degli ultimi decenni, tanto da generare un enorme interesse economico. Quanti soldi ha guadagnato Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale dei pesi massimi? La borsa totale di questo incontro dovrebbe ammontare a circa 191 milioni di dollari statunitensi (182 milioni di euro), andando ben oltre i 150 milioni di dollari messi sul tavolo in occasione del primo atto andato in scena la scorsa primavera.

Sette mesi fa Fury aveva portato a casa il 70% degli introiti totali, pur avendo perso il match, lasciando soltanto il 30% a Fury. Questa volta non erano previste grandi differenze percentuali tra i due pugili: i dettagli sulla distribuzione esatta non sono ancora stati comunicati, ma tutto lascia pensare che si sia andati verso un’equa spartizione del malloppo. Il fifty-fifty avrebbe nei fatti garantito 95,5 milioni di dollari a ciascun pugile (circa 91 milioni di euro).

QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO USYK E FURY?

