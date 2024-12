Quando si gioca Sonego-Norrie, ATP Hong Kong 2025: orario, programmo, streaming. In campo a Capodanno!

Lorenzo Sonego affronterà Cameron Norrie agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong e scenderà in campo mercoledì 1° gennaio (alle ore 06.00 italiane) per cercare il colpaccio contro il quotato britannico sul cemento della località cinese. Il piemontese ha incominciato nel miglior modo possibile la nuova stagione battendo lo statunitense Brandon Nakashima e proverà a confermarsi su ottimi livelli anche nella giornata di Capodanno.

Gli scontri diretti sono in parità: l’azzurro si impose in due set negli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo nel 2019, nel 2024 il britannico ebbe la meglio in due set nelle battute iniziali del Masters 1000 di Indian Wells. Si fronteggiano due coetanei (entrambi hanno 29 anni) molto vicini nel ranking ATP: Sonego è il numero 53 del mondo, mentre Norrie occupa la 49ma piazza della graduatoria internazionale. In palio l’accesso al quarto di finale da disputare contro il vincente del confronto tra il russo Khachanov e il giapponese Nishikori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Norrie, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong. I tornei di tennis della settimana sono trasmessi in alternanza tra loro su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Hong Kong sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SONEGO-NORRIE, ATP HONG KONG

Mercoledì 1° gennaio

Ore 06.00 Lorenzo Sonego vs Cameron Norrie – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

L’incontro aprirà il programma sul Campo Centrale, dunque non sono previsti incontri in precedenza.

PROGRAMMA SONEGO-NORRIE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.