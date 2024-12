Quando tornerà in campo Jannik Sinner: due match d’esibizione a Melbourne prima degli Australian Open

L’iniziativa prende forma. Come è noto, dal 12 al 26 gennaio gli Australian Open saranno il primo grande torneo degno di nota nel massimo circuito internazionale del tennis. Nella consueta cornice di Melbourne Park, lo Slam nella terra dei canguri si preannuncia molto interessante. Jannik Sinner, vincitore quest’anno, andrà a caccia di una difficile conferma e saranno diverse le difficoltà.

Il pusterese (n.1 del monodo) dovrà fare i conti in primis con la forza dei propria avversari e in secondo luogo sarà costretto a gestire la spada di Damocle della vicenda “Clostebol”. In tutto questo, il ritorno dell’australiano Nick Kyrgios, “nemico pubblico” dell’altoatesino per il caso menzionato, è tra le altre attrazioni. A precedere il tutto però ci saranno una serie di match d’esibizione sempre sui campi di Melbourne.

Dal 7 al 10 gennaio si terrà l’Opening Week in cui saranno coinvolti i migliori giocatori per alcune partite di beneficenza. Nello schedule previsto dagli organizzatori saranno coinvolti Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alex De Minaur, Alexei Popyrin e Qinwen Zheng. Sono questi i nomi riportati dalla testata australiana “The Sporting News”.

Sinner disputerà due incontri. Il primo è previsto martedì 7 gennaio alle ore 16.00 locali, per cui alle 06.00 italiane. Dall’altra parte della rete ci sarà il padrone di casa, Alexei Popyrin, in grande ascesa quest’anno e vincitore del Masters1000 di Montreal. Venerdì 10 il secondo impegno contro un avversario da definire, in programma alle ore 19.00 locali, quindi le 09.00 nostrane.

Lo schedule si incrocerà con le qualificazioni in corso in quelle giornate. Un evento utile anche ai tennisti più forti per prendere confidenza con i campi di Melbourne, notoriamente rapidi, ed essere pronti al via del Major. Di seguito il programma della competizione:

OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 6 gennaio (orari italiani)

01.00 Qualificazioni

Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena per tutta la giornata

Martedì 7 gennaio (orari italiani)

01.00 Qualificazioni

Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena per tutta la giornata

06.00 Jannik Sinner vs Alexei Popyrin

Mercoledì 8 gennaio (orari italiani)

01.00 Qualificazioni

Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena per tutta la giornata

07.00 Qinwen Zheng vs rivale da definire

09.00 Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur

Giovedì 9 gennaio (orari italiani)

01.00 Qualificazioni

Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

09.00 “A Night with Novak”: due partite di Novak Djokovic contro avversari da definire

Venerdì 10 gennaio (orari italiani)

Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

07.00 Carlos Alcaraz vs Alexei Popyrin

09.00 Jannik Sinner vs Avversario da annunciare