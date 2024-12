Quando iniziano i primi tornei WTA del 2025? Date, programma, italiane iscritte

La breve pausa del massimo circuito internazionale del tennis sta per finire. Nel calendario WTA, come del resto in quello ATP, presto si riprenderà. Il primo evento in ordine di tempo a dare il via alle danze sarà la United Cup 2024, competizione per nazioni a squadre miste che si terrà in Australia, a Perth e Sydney, dal 27 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

Risponderanno all’appello Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, n.1 della compagine tricolore, ma nel roster vi saranno anche Matteo Gigante (n. 150 ATP in singolare), Andrea Vavassori (n.6 in doppio), Sara Errani (n. 90 in singolare e 7 in doppio) e Angelica Moratelli (n. 72 in doppio). Focalizzando l’attenzione sul circuito femminile, tutto si concentrerà per arrivare al meglio agli Australian Open (12-26 gennaio).

Dal 30 dicembre al 5 gennaio Lucia Bronzetti, grande protagonista in BJK Cup, giocherà nel WTA250 di Auckland (Nuova Zelanda), mentre nella settimana successiva (6-11 gennaio) Paolini tornerà protagonista nel WTA500 di Adelaide. Nel WTA250 di Hobart Elisabetta Cocciaretto farà il proprio esordio stagionale.

A partire dal giorno dell’Epifania e fino al 9 gennaio saranno di scena le qualificazioni degli Australian Open con Sara Errani, Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e Giorgia Pedone a caccia del pass del main draw. Un tabellone principale di cui fanno già parte Paolini (testa di serie n.4), Cocciaretto e Bronzetti.

CALENDARIO PRIMI TORNEI WTA 2025

27 dicembre-5 gennaio United Cup

29 dicembre-5 gennaio WTA500 Brisbane

30 dicembre-5 dicembre WTA250 Auckland

6-11 gennaio WTA500 Adelaide

6-11 gennaio WTA250 Hobart

6-9 gennaio Qualificazioni Australian Open

12-26 gennaio – Australian Open

PROGRAMMA PRIMI TORNEI WTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (United Cup); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)/SuperTennis (eventi strettamente WTA); Eurosport1 HD/Eurosport2 HD (Australian Open)

Diretta streaming: supertennis.tv e Supertennix (United Cup ed eventi strettamente WTA); SkyGo, NOW (eventi strettamente WTA, Australian Open), Discovery+ e DAZN (Australian Open)

Dirette testuali: OA Sport (eventi di cartello con italiane coinvolte)

ITALIANE ISCRITTE

27 dicembre-5 gennaio United Cup (Jasmine Paolini, Sara Errani, Angelica Moratelli)

29 dicembre-5 gennaio WTA500 Brisbane (Nessuna italiana iscritta)

30 dicembre-5 gennaio WTA250 Auckland (Lucia Bronzetti)

6-11 gennaio WTA500 Adelaide (Jasmine Paolini)

6-11 gennaio WTA250 Hobart (Elisabetta Cocciaretto)

6-9 gennaio Qualificazioni Australian Open (Sara Errani, Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e Giorgia Pedone)

12-26 gennaio – Australian Open (Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti)