Pattinaggio artistico: ufficiale! L’oro olimpico Sui torna in gara con un nuovo partner. Obiettivo Milano-Cortina

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma adesso è stata comunicata anche per via ufficiale. Wenjing Sui, oro nelle coppie d’artistico a Pechino 2022 in coppia con Cong Han, torna alle competizioni, con l’obiettivo di prendere parte ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, programmati come sappiamo all’interno dell’Unipol Forum. Il rumors ha trovato la conferma nella giornata di ieri, venerdì 6 dicembre, attraverso un post pubblicato dall’atleta su Weibo, etichettata comunemente come il “twitter cinese”.

“Ciao a tutti – si legge – dopo un periodo di duro lavoro e preparazione, con l’aiuto della squadra, ho ripreso ad allenarmi e ho investito nella preparazione alla competizione. Spero di continuare a mostrare più lavori in futuro e non vedo l’ora di vedervi tutti sul campo.Squadra cinese, Milano, forza!“.

Nel post il fenomeno asiatico ha parlato solo al singolare, non svelando così l’identità del nuovo compagno d’avventura: tuttavia alcuni giorni fa la sua biografia reperibile nel sistema informatico dell’International Skating Union è stata aggiornata con l’inserimento di un nuovo partner. Si tratta di Zeen Li, un profilo praticamente sconosciuto in campo internazionale che, dopo un’esperienza nell’iindividuale e un’altra nella danza sul ghiaccio, ha trovato recentemente consistenza nel binomio con Youmei Sun, ben comportandosi in alcune prove interne.

Non si sanno, ad oggi, le motivazioni che hanno spinto Sui a tornare sul palcoscenico. Anche se non è difficile ipotizzarle, considerato un quadriennio fortemente negativo per le coppie cinesi che, dopo la bellezza di sette metalli olimpici (tra cui d’oro) conquistati dal 2022 in poi (con un solo vuoto di sceneggiatura a Sochi), si sono ritrovati completamente sprovvisti di tandem in grado di poter competere per il vertice, seppur ben lavorando in ottica 2030 (lo stanno dimostrando alle Finali Junior Grand Prix Zhang-Huang, vicinissimi alla vittoria).

E’ dunque possibile che la situazione di grande equilibrio al momento presente nella specialità abbiano portato la pattinatrice a fare delle valutazioni, molto ambiziose considerata la caratura di un possibile nuovo partner non abituato a contesti di un certo tipo. La coppia, si sa, funziona sempre in due, anche se il 50% è un fenomeno. Vedremo quello che succederà.