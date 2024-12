Parigi-Nizza 2025, presentato il percorso: affascinanti tappe di montagna e una cronosquadre

La Parigi-Nizza 2025 andrà in scena dal 9 al 16 marzo: la breve corsa a tappe in Francia propone un percorso misto e adatto un po’ a tutti i gusti con tre frazioni per velocisti, tre giornate in montagna (con due arrivi in salita), una mista e una cronometro a squadre con il format speciale visto nelle ultime due edizioni (il tempo valido per la vittoria di tappa verrà preso sul primo corridore di ogni team, ma per la classifica generale verrà tenuto conto del crono specifico di ciascun corridore).

Le prime due giornate dovrebbero proporre un arrivo in volata, seguite dalla cronosquadre di 28,4 chilometri dal circuito automobilistico di Magny-Cours a Nevers. La quarta tappa prevede l’arrivo in salita a La Loge des Gardes (6,7 km al 7,1% di pendenza media), mentre la quinta frazione sarà quella dei muri (cinque cote negli ultimi 50 chilometri, quella finale di 1700 metri all’11%).

Una tappa di 210 km riservata ai velocisti precederà il gran finale: Côte de Saint-Polgues (1,5 km al 5,5%), Côte de Trèves (2,3 km al 6%), e La Colmiane (7,5 km al 7,1%) prima dell’arrivo in salita ad Auron (7,3 km al 7,2%); Col de la Porte (7 km al 7,2%), Cote de Peille (6,5 km al 6,9%), Col d’Eze e Col des Quatre Cheminis (3,6 km al 8,8%) prima dell’arrivo a Nizza.

PERCORSO PARIGI NIZZA 2024

Prima tappa (9 marzo): Le Perray-en-Yvelines – Le Perray-en-Yvelines (156,5 km)

Seconda tappa (10 marzo): Montesson – Bellegarde (183,9 km)

Terza tappa (11 marzo): Circuit Nevers Magny-Cours – Nevers (28,4 km, cronosquadre)

Quarta tappa (12 marzo): Vichy – La Loge des Gardes (163,4 km)

Quinta tappa (13 marzo): Saint-Just-en-Chevalet – La Côte-Saint-André (196,5 km)

Sesta tappa (14 marzo): Saint-Julien-en-Saint-Alban – Berre l’Étang (209,8 km)

Settima tappa (15 marzo): Nizza – Auron (147,8 km)

Ottava tappa (16 marzo): Nizza – Nizza (119,9 km)