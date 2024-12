Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: Lazio-Trieste 7-16. Alabardate al secondo posto in classifica

Tutto secondo pronostico nel recupero della quinta giornata della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: ad Acilia il match tra Lazio e Trieste termina sul 7-16 in favore delle ospiti, che si issano così al secondo posto solitario della classifica, a -2 dalla SIS Roma capolista e con una lunghezza di margine su Orizzonte e Rapallo.

Partita indirizzata già nel primo quarto, dopo il momentaneo vantaggio laziale di Rugora, con una doppietta di Cergol e le reti di Gragnolati e De March che danno l’1-4 alle giuliane. A metà gara le triestine arrivano sul 2-6 grazie al terzo gol personale di Cergol ed alla rete di Colletta, che risponde a Tori, a referto tra le padrone di casa.

Nella terza frazione le ospiti chiudono definitivamente i conti con le doppiette di Gragnolati e Koptseva, oltre alla rete di Matafora, che scavano il solco definitivo sul 4-11, con le giuliane che nell’ultimo quarto dilatano ulteriormente il divario nei confronti delle laziali, grazie alla personale quaterna di Gragnolati per il definitivo 7-16.

TABELLINO

SS LAZIO NUOTO-PALLANUOTO TRIESTE 7-16

SS LAZIO NUOTO: G. Acerbotti, I. Falso, G. Di Marcantonio, C. Ioannou 2, L. Boldrini, A. Imola, C. Tori 2, C. Lomonte, S. Rugora 1, L. Mataafa 2, F. Troncanetti, A. Rovetta, S. Lucherini, China. All. I. Spagnoli.

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino, E. De March 2, S. Cordovani 1, V. Gant, L. Cergol 3, G. Klatowski 2, F. Colletta 1, A. Gragnolati 4, J. Vukovic, G. Matafora 1, G. Zizza, R. Apollonio, V. Koptseva 2. All. P. Zizza.

Arbitri: Volpini e Barra.

Note – Parziali: 1-4, 1-2, 2-5, 3-5. Superiorità numeriche: Lazio 3/6 + un rigore e Trieste 4/8 + 3 rigori. Uscite per limite di falli Lomonte (L) nel terzo, Boldrini (L) e Cordovani (T) nel quarto tempo. Spettatori 100 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Recupero 5a giornata – Sabato 14 dicembre 2024

18:30 S.S. LAZIO NUOTO – PALLANUOTO TRIESTE 7-16 RM Acilia – C.S. Le Cupole

Classifica

SIS Roma 21

Pallanuoto Trieste 19

L’Ekipe Orizzonte 18

Rapallo Pallanuoto 18

Plebiscito Padova 13

Cosenza Pallanuoto 12

AGN Energia Bogliasco 1951 9

Brizz Nuoto 6

SS Lazio Nuoto 3

Vela Nuoto Ancona 0