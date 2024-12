Pallamano, Salerno vince e raggiunge Pontinia in classifica di Serie A1

Jomi Salerno vince come da copione il round contro Securfox Ariosto valido come posticipo dell’undicesima ed ultima giornata del girone d’andata per quanto riguarda la regular season di Serie A1.

Il team campano ha primeggiato per 36 a 30 senza particolari problemi raggiungendo il terzo posto provvisorio di Adattiva Pontinia. Le due realtà vantano 16p all’attivo, due in meno di AC Life Style Erice e Cassano Magnago.

Il campionato di Serie A1 proseguirà ora con quattro recuperi fondamentali per definire gli abbinamenti delle Finals di Coppa Italia. Restano da disputare Pontinia vs Erice (18 dicembre), Salerno vs Leno(21 dicembre) ed Erice vs Salerno (5 gennaio 2025).

RISULTATI E CLASSIFICA

Jomi Salerno – Securfox Ariosto 36-30

AC Life Style Erice 18**, Cassano Magnago 18, Jomi Salerno 16**, Adattiva Pontinia 16*, Brixen Südtirol 14, Casalgrande Padana 12, Securfox Ariosto 11*, Leno 6*, Sirio-Toyota Teramo 6, Cellini Padova 4, Mezzocorona 4, Lions Sassari 1