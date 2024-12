Pallamano, Norvegia in finale agli Europei 2024. La Danimarca elimina la Francia

La Norvegia sfiderà la Danimarca domenica per il titolo 2024 negli Europei di pallamano femminile. Le scandinave si preparano per fronteggiare le transalpine, rispettivamente a segno in semifinale contro Ungheria e Francia.

La giornata presso la Wiener Stadthalle di Vienna è iniziata con l’affermazione delle norvegesi contro l’Ungheria, uno dei tre dei paesi ospitanti della rassegna continentale. Le campionesse olimpiche non hanno sbagliato contro le magiare imponendosi con il risultato di 22-30.

Dopodomani in Austria non verrà però riproposta la finale di Parigi 2024, le atlete di Þórir Hergeirsson sfideranno infatti la Danimarca e non la Francia. Le detentrici del titolo mondiale, sconfitte nelle Olimpiadi di casa proprio dalla Norvegia, hanno perso in semifinale per 22-24, un risultato che ha confermato i due punti di differenza evidenziati dopo il primo tempo a favore della realtà diretta da Jesper Jensen (11-13).

La finale per l’oro è prevista alle 18.00, mentre il duello tra Ungheria e Francia per il terzo posto e l’ultimo accesso diretto ai Mondiali 2025 è previsto per le 15.15. Parentesi finale, invece, per la Svezia che ha ottenuto il quinto posto nel torneo imponendosi quest’oggi per un solo punto 33-32 sull’Olanda.

I RISULTATI DI OGGI (13 DICEMBRE)

Semifinale 1

Ungheria – Norvegia 22-30

Semifinale 2

Francia – Danimarca 22-24

Scontro per il quinto posto

Svezia – Olanda 33-32