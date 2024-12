Pallamano, la long list dei convocati dell’Italia per i Mondiali: definito il cammino degli azzurri

L’Italia parteciperà ai Mondiali 2025 di pallamano maschile, che andranno in scena tra Croazia, Danimarca e Norvegia dal 14 gennaio al 2 febbraio. La nostra Nazionale parteciperà alla rassegna iridata per la seconda volta nella storia e cercherà di mettersi in bella mostra: un nuovo corso è iniziato, gli azzurri hanno davvero svoltato dopo tanti anni difficili e ora si cerca di guardare sempre più in alto. I ragazzi del CT Riccardo Trillini esordiranno il 14 gennaio a Herning (Danimarca) contro la Tunisia, due giorni dopo incroceranno l’Algeria e poi il 18 gennaio sfideranno i padroni di casa, Campioni Olimpici a Parigi 2024 e Campioni del Mondo nel 2019, 2021, 2023.

Le prime tre classificate di ogni girone si qualificheranno al main round, portando con sé i punti ottenuti contro le dirette avversarie nella prima fase. A seguire quarti di finale, semifinali e la finale alla Unity Arena di Oslo. L’Italia si avvicinerà all’appuntamento con un raduno (16-19 dicembre), due amichevoli a Nova Gorica (Slovenia) contro il Kuwait il 20 e 22 dicembre, poi un altro collegiale a Parenzo (Croazia) dal 26 al 29 dicembre che si concluderà con un’amichevole contro i padroni di casa. Tra il 3 e il 5 gennaio tre amichevoli contro Svizzera, Kosovo e Olanda nell’ambito della Yellow Cup di Winterthur, seguita da una settimana in Germania prima dell’inizio dei Mondiali.

Il Direttore Tecnico ha diramato la long list degli atleti: tra questi 30 giocatori dovrà selezionare 18 azzurri da convocare per la rassegna iridata. Riccardo Trillini ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Naturalmente questa long list ha un sapore particolare perché finalizzata alla partecipazione ai Mondiali. Molti dei giocatori inseriti avranno la possibilità di lavorare in Nazionale durante il primo periodo di preparazione, quello che si aprirà il 16 dicembre, dove non avremo invece la disponibilità degli atleti militanti nei campionati esteri. Sarà un’occasione perché tutti possano quindi prendere confidenza con il play book e per essere pronti in qualunque caso di necessità. Durante il mese di preparazione lavoreremo sotto il profilo tattico, ma anche fisico con l’intento di portare tutta la rosa sullo stesso livello. Avremo la possibilità di disputare tante amichevoli e questo, oltre che sotto il profilo del gioco, dovrà servirci anche per entrare nel ritmo di una competizione come i Mondiali, dove di fatto non ci saranno quasi mai allenamenti e dove l’obiettivo, tra una gara e l’altra, sarà quello di recuperare e tornare pronti per l’impegno successivo“.

LONG LIST CONVOCATI ITALIA MONDIALI PALLAMANO 2025

PORTIERI: Andrea Colleluori (PO – Alperia Black Devils), Domenico Ebner (PO – Lipsia\GER), Pedro Hermones (PO – Teamnetwork Albatro), Alessandro Leban (PO – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – Raimond Sassari)

ALI: Stefano Arcieri (AS – Brixen), Umberto Bronzo (AD – Raimond Sassari), Gianluca Dapiran (AS – Cassano Magnago), Nicolò D’Antino (AD – Valladolid\ESP), Tommaso De Angelis (AS – Benidorm\ESP), Giovanni Nardin (AS – Raimond Sassari), Jérémi Pirani (AS – Tremblay-en-France\FRA), Leo Prantner (AD – Bietigheim\GER), Paul Wierer (AD – Alperia Black Devils)

TERZINI E CENTRALI: Filippo Angiolini (TS – Teamnetwork Albatro), Thomas Bortoli (TD – Istres\FRA), Davide Bulzamini (TS – Conversano), Mikael Helmersson (TS – Coburg\GER), Pablo Marrochi (CE – Conversano), Marco Magro (TS – Saulheim\GER), Christian Manojlovic (CE – Timisoara\ROU), Marco Mengon (TD\CE – Sélestat\FRA), Simone Mengon (CE – Eisenach\GER), Alessio Moretti (TS – Cassano Magnago), Max Prantner (TD – Alperia Black Devils), Davide Pugliese (TD – Junior Fasano), Giacomo Savini (TD\CE – Cassano Magnago), Ratko Starcevic (TS – Alperia Black Devils)

PIVOT: Raul Bargelli (PI – Dreux Vernouillet\FRA), Endrit Iballi (PI – Brixen), Oliver Martini (PI – Alperia Black Devils), Andrea Parisini (PI – PAUC\FRA), Tommaso Romei (PI – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – Bolzano)