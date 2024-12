Oscar 2024, il premio OA Sport va a Sara Errani: l’orgoglio di onorare la maglia azzurra

Sara Errani ha vinto la nona edizione del Premio OA Sport. La tennista è stata selezionata dalla nostra redazione con la seguente motivazione: “Per come ha inseguito con coraggio e perseveranza l’obiettivo e il sogno di una vita, onorando la maglia azzurra con le vittorie leggendarie dell’oro olimpico e della BJK Cup a 37 anni”.

Un vero e proprio esempio di attaccamento alla Nazione, un’icona di sportività e un emblema di caparbietà, valori che la rendono meritevole di un riconoscimento ormai prossimo a spegnere le dieci candeline. Succede nell’albo d’oro a Joe LaSorsa, giocatore di baseball che lo scorso anno aveva regalato grande spettacolo al World Classic offrendo un’esultanza sfrenata.

Sara Errani ha offerto leggiadria su ogni campo, garantendo un gioco caparbio e sbarazzino per l’intera annata agonistica e dando sempre il meglio quando ha difeso i colori della Nazionale. Si è distinta sull’amata terra rossa, dove durante la sua prima parte di carriera raggiunse la finale del Roland Garros, ma ha saputo brillare anche su altre superfici con grandissima umiltà, mostrando una caratura morale impareggiabile e una motivazione da fare invidia.

La vincitrice del premio OA Sport ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi in coppia con Jasmine Paolini (dimostrando grandissima lungimiranza nel convincere la toscana a giocare in doppio) e ha contributo in maniera attiva ad alzare al cielo la Billie Jean King Cup, mettendo le mani sul massimo trofeo a squadre per la quarta volta, a undici anni di distanza dall’ultima gioia con le compagne (tra l’altro la competizione ha nel frattempo cambiato nome).

Prima italiana, insieme alla toscana, a fare suonare l’Inno di Mameli ai Giochi su un campo da tennis. Non soltanto questo, nonostante le 37 primavere, a riprova di una longevità di fronte a cui bisogna inchinarsi: ha vinto gli US Open in doppio misto con Andrea Vavassori (lei che ha firmato il Career Grand Slam in doppio femminile), ha festeggiato agli Internazionali d’Italia e al WTA 1000 di Pechino sempre insieme a Paolini.

ALBO D’ORO PREMIO OA SPORT

2016 – Giovanni Pellielo (Italia, tiro a volo)

2017 – Federico Pellegrino (Italia, sci di fondo)

2018 – Marco Lodadio (Italia, ginnastica artistica)

2019 – Sinisa Mihajlovic (Serbia, calcio)

2020 – Mike Tyson (USA, boxe)

2021 – Vanessa Ferrari (Italia, ginnastica artistica)

2022 – Amos Mosaner e Stefania Constantini (Italia, curling)

2023 – Joe LaSorsa (Italia, baseball)

2024 – Sara Errani (Italia, tennis)