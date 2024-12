Nuoto, Summer McIntosh realizza il nuovo record del mondo dei 400 sl e conquista l’oro iridato in vasca corta

La vittoria della favorita. La canadese Summer McIntosh ha risposto presente nella prima finale di questi Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta a Budapest (Ungheria). Nella piscina da 25 metri della Duna Arena, la fuoriclasse nordamericana aveva chiaro cosa fare: vincere e con la scritta “WR” a fare da didascalia.

Per lei, detentrice del primato del mondo in vasca lunga della distanza, un obiettivo naturale, anche per una concorrenza meno qualitativa del solito, considerando le assenze di atlete come l’australiana Ariarne Titmus e la statunitense Katie Ledecky.

La partenza di McIntosh è stata a spron battuto. Impressionante l’incedere della canadese vasca dopo vasca. Una nuotata potente, con un passaggio super veloce ai 200 metri di 1:53.53. Ci ha provato l’altra aussie Lani Pallister a tenere il passo, ma negli ultimi 100 metri la fatica si è fatta sentire.

Un assolo della campionessa della nazionale con la foglia d’acero, a prendersi un oro iridato con record del mondo in 3:50.25, migliorando il crono della cinese Li Binjie (3:51.30), che aveva siglato questo riscontro a Pechino nel 2022. Alle sue spalle troviamo appunto Pallister in 3:53.73, autrice del nuovo primato oceanico, e l’altra canadese Mary-Sophie Harvey (3:54.88), che ha piegato nel confronto per il bronzo la statunitense Paige Madden (3:55.12).