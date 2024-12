Nuoto, Sara Curtis dopo l’eliminazione nei 100 sl: “Speravo di fare molto meno”

Tanta delusione per Sara Curtis ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. Un mercoledì nero per l’azzurra nei 100 stile libero: la mattinata opaca poteva essere un incidente di percorso, ma la svolta non è arrivata nelle semifinali, venendo eliminata con il quindicesimo e penultimo tempo.

Un 52”80 abbastanza lontano dal suo personale, il 52”37 firmato agli Assoluti di novembre a Riccione: l’azzurra è apparsa parecchio scarica, così come in mattinata, non riuscendo mai ad essere nella bagarre per la qualificazione.

“Non sono per nulla soddisfatta – ha affermato Curtis ai microfoni della Rai – Speravo di fare molto meno rispetto a questa mattina. Bisogna capire che cosa è mancato, vuol dire che dovremo lavorare di più, Sto lavorando molto su questa distanza“. Una Curtis che appare davvero molto delusa della sua giornata.

Ma l’azzurra prova a mettersi alle spalle il passato per pensare al futuro: “Domani c’è il 50 dorso, ci sono molte opportunità in questa settimana. Fra poco c’è la staffetta, pensiamo a quella: anche lì ci sono possibilità per poter fare bene“.